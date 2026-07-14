من بوعدي إلى مورا.. نجوم تألقوا في كأس العالم وأشعلوا سوق الانتقالات

أثبتت كأس العالم 2026 مرة أخرى أنها أكبر منصة لاكتشاف المواهب وصناعة النجوم، فبعد أسابيع قليلة من المنافسة في الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، بدأت أندية أوروبا الكبرى التحرك لخطف أبرز الأسماء التي خطفت الأنظار، بين مواهب شابة فرضت نفسها للمرة الأولى ونجوم أكدوا قيمتهم على أعلى مستوى.

من المغرب إلى المكسيك، ومن نيوزيلندا إلى البرازيل، تحولت العروض المميزة في المونديال إلى جواز عبور نحو صفقات ضخمة، حيث بات عدد من اللاعبين على أعتاب تغيير أنديتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أيوب بوعدي

خطف المغربي أيوب بوعدي الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما أكد أنه ليس مجرد موهبة واعدة بل لاعب قادر على فرض نفسه أمام كبار المنتخبات.

بهدوئه ونضجه التكتيكي رغم بلوغه 18 عاماً فقط، قدم لاعب وسط ليل مستويات لافتة، خاصة خلال مواجهة البرازيل في افتتاح مشوار المغرب، ليصبح أحد أكثر الأسماء متابعة من قبل كشافي الأندية الأوروبية.

بوعدي، الذي شارك أساسيا في أربع من مباريات المغرب الخمس في البطولة، كان منذ فترة ضمن قائمة أبرز المواهب الصاعدة، لكن تألقه في المونديال رفع أسهمه بشكل كبير.

وتشير التقارير إلى اهتمام أندية إنجليزية كبرى بخدماته، من بينها أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، في انتظار صيف قد يشهد انتقاله إلى أحد عمالقة القارة.

غيلبرتو مورا

دخل المكسيكي غيلبرتو مورا كأس العالم 2026 كأحد أصغر لاعبي البطولة، لكنه أنهى المنافسة كواحد من أكثر المواهب إثارة للاهتمام.

اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بدأ البطولة من مقاعد البدلاء، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ضمن التشكيلة الأساسية بعد أداء مميز أمام التشيك والإكوادور وإنجلترا.

قدراته الفنية ورؤيته للعب جعلته هدفا لعدد من أكبر أندية أوروبا، حيث يراقب ليفربول تطور اللاعب، في وقت دخل فيه مانشستر سيتي وأرسنال وبرشلونة وريال مدريد على خط المنافسة.

إعلان

وتقدر القيمة السوقية للاعب الشاب حاليا بحوالي 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار)، رغم أن مستقبله يبدو مرشحا لأن يحمل رقما أكبر.

أنطونيو نوسا

رغم أن إيرلينغ هالاند كان الاسم الأكبر في صفوف النرويج، إلا أن أنطونيو نوسا نجح بدوره في صناعة الحدث خلال مونديال 2026.

الجناح النرويجي أعاد التأكيد على موهبته الكبيرة بفضل سرعته ومهاراته الفردية، ليذكر الجميع لماذا كان اسمه مرتبطا منذ سنوات بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وبعد أن تراجع اهتمام توتنهام بضمه في فترة سابقة، عاد النادي اللندني للتحرك من أجله، في وقت تشير فيه التقارير إلى إمكانية دخول أرسنال أيضا في سباق التعاقد مع لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 21 عاماً.

برونو غيمارايش

رغم خروج البرازيل المبكر من كأس العالم 2026، حافظ برونو غيمارايش على مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط في البطولة.

فقد كان قائدا لمنتخب بلاده وقدم مستويات قوية، إذ ساهم بأربع تمريرات حاسمة، وكان أحد أسباب وصول البرازيل إلى الأدوار الإقصائية.

ورغم إهداره ركلة جزاء أمام النرويج، لم تتأثر قيمته في السوق، بل زادت رغبة الأندية الكبرى في ضمه.

ويأتي أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، في مقدمة المهتمين بخدماته، لكن الصفقة لن تكون سهلة في ظل مطالبة نيوكاسل بمبلغ قد يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 101.6 مليون دولار).

يان ديوماندي

لم يحتج الإيفواري يان ديوماندي إلى تسجيل الأهداف حتى يترك بصمته في مونديال 2026. فالجناح الشاب أظهر سرعة خارقة وقدرة كبيرة على المراوغة، ليؤكد أنه من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا.

وقبل البطولة كان ليفربول الأقرب للتعاقد مع لاعب لايبزيغ، لكن المنافسة تغيرت بعد تألقه، إذ تشير التقارير إلى أن اللاعب يميل حاليا إلى الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قد تصل قيمتها إلى أرقام ضخمة.

إليجا جاست

حوّل النيوزيلندي إليجا جاست مشاركته في كأس العالم إلى فرصة ذهبية لتغيير مسيرته. فالجناح البالغ من العمر 21 عاماً سجل ثلاثة أهداف في البطولة، ليضاعف قيمته السوقية بشكل كبير بعد موسم أول جيد مع نادي مذرويل الاسكتلندي.

هذا التألق دفع أندية مثل سيلتيك وتولوز إلى متابعة وضع اللاعب، الذي قد ينتقل مقابل حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5.08 ملايين دولار)، أي أضعاف القيمة التي دفعها ناديه عند التعاقد معه.

مبيكيزيلي مبوكازي

كان مبيكيزيلي مبوكازي أحد أبرز مفاجآت منتخب جنوب أفريقيا في مونديال 2026، بعدما لعب جميع مباريات الفريق خلال مشواره التاريخي حتى الدور ثمن النهائي.

المدافع البالغ من العمر 20 عاماً، والذي ينشط مع شيكاغو فاير، جذب اهتمام عدة أندية أوروبية، بينها نابولي ونوتنغهام فورست، وسط تأكيدات من وكيلته بأن العديد من الفرق الكبرى بدأت الاستفسار عن إمكانية ضمه.

طارق محاريموفيتش

استفاد المدافع البوسني طارق محاريموفيتش من ظهوره القوي في كأس العالم ليرفع أسهمه في سوق الانتقالات. فبعد أن كان تحت متابعة إنتر ويوفنتوس قبل البطولة، أصبح الآن هدفا لأندية أخرى، خاصة من الدوري الإنجليزي.

إعلان

مدافع ساسولو البالغ من العمر 23 عاماً بات مرشحا للرحيل، وسط توقعات بأن تستغل الأندية المهتمة تألقه في المونديال لإتمام صفقة انتقال كبيرة.

كريسينسيو سامرفيل

استغل الهولندي كريسينسيو سامرفيل مشاركته في كأس العالم 2026 ليرفع قيمته بعد موسم لم يكن سهلا مع وست هام.

ورغم أنه لم يبدأ جميع المباريات أساسيا، فإنه ساهم في أربعة أهداف خلال البطولة، بينها هدفان سجلهما بنفسه.

هذا الأداء جعل قيمته ترتفع إلى حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 63.5 مليون دولار)، مع وجود اهتمام من ليفربول، بعد أن سبق أن جذب اهتمام فولهام.

خوليان كينيونيس

واصل المكسيكي خوليان كينيونيس تألقه بعدما كان من أبرز هدافي الدوري السعودي، ليؤكد حضوره في كأس العالم بتسجيله في أربع مباريات من أصل خمس خاضها منتخب المكسيك.

ورغم تجديد عقده مع القادسية في مايو الماضي، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لا يخفي رغبته في خوض تجربة جديدة، خاصة في الدوري الإنجليزي، لكن رحيله لن يكون سهلا بسبب القيمة المالية التي سيطلبها ناديه.