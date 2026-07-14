لامين جمال بالصدارة.. برشلونة يتسيد نصف نهائي مونديال 2026 في القيمة السوقية

فرض نادي برشلونة الإسباني هيمنته المطلقة على التشكيلة المثالية لأعلى اللاعبين قيمة سوقية في المربع الذهبي لنهائيات كأس العالم 2026، ليصبح النادي الأكثر تمثيلاً في القائمة التي أصدرها موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) العالمي.

واعتمدت التشكيلة الصادرة عن الموقع -الذي يُعد مرجعا موثوقا تستعين به الأندية الكبرى لإتمام صفقاتها وانتقالاتها- على معايير دقيقة تشمل: الأداء الفني للاعبين، وأعمارهم، ونوعية العقود ومدتها، بالإضافة إلى حجم تطلعاتهم ومستقبلهم الواعد في عالم الساحرة المستديرة، مع مراعاة المراكز والخطوط التكتيكية داخل أرضية الملعب للفرق التي تتنافس منتخباتها الأربعة على اللقب، وهي: (فرنسا ضد إسبانيا) في المواجهة الأولى، و(الأرجنتين ضد إنجلترا) في المواجهة الثانية.

لامين جمال يتصدر المشهد وهيمنة كاتالونية

جاء النجم الإسباني الشاب لامين جمال على رأس قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية بين جميع لاعبي المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، حيث قُدِّرت قيمته بنحو 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

ولم يكن جمال السفير الوحيد للنادي الكاتالوني في هذه التشكيلة، إذ رافقه ثلاثة من زملائه في البلاوغرانا، وهم:

نجم خط الوسط بيدري غونزاليس بقيمة سوقية بلغت 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار).

صخرة الدفاع الشاب باو كوبارسي الذي قُدِّرت قيمته بـ 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار).

مفاجأة المونديال في حراسة المرمى

أما المفاجأة الكبرى التي فجرها تقرير "ترانسفير ماركت" في هذه التشكيلة، فتمثلت في مركز حراسة المرمى؛ حيث حجز الحارس خوان غارسيا (المحسوب كمفاجأة من جانب برشلونة في هذا السياق) مكانه في القائمة بقيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو (نحو 48.6 مليون دولار)، وذلك رغم كونه حارسا بديلا في صفوف المنتخب الإسباني.

إعلان

وتفوق غارسيا في قيمته السوقية على حراس مرمى أساسيين كبار يشاركون في المونديال الحالي، وفي مقدمتهم:

ديفيد رايا حارس أرسنال: 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار).

أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو: 22 مليون يورو (نحو 23.8 مليون دولار).

مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي ومنتخب فرنسا: 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار).

جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ومنتخب إنجلترا: 13 مليون يورو (نحو 14 مليون دولار).

إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين: 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار).

حضور فرنسي قوي وملاحقة إنجليزية

وإلى جانب الرباعي المرتبط ببرشلونة، أكملت الأسماء الفرنسية والإنجليزية بقية أضلاع التشكيلة الأغلى في المربع الذهبي؛ حيث حظيت فرنسا بتمثيل قوي قوامُه أربعة لاعبين، في حين تمثلت إنجلترا بثلاثة لاعبين.

جاء توزيع بقية خطوط التشكيلة على النحو التالي:

المنتخب الفرنسي (4 لاعبين)

كيليان مبابي بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو (نحو 194.4 مليون دولار).

مايكل أوليسي بقيمة سوقية بلغت 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار).

ويليام ساليبا بقيمة سوقية بلغت 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار).

برادلي باركولا بقيمة سوقية بلغت 70 مليون يورو (نحو 75.6 مليون دولار).

المنتخب الإنجليزي (3 لاعبين)