لاجئ سوري يقترب من تحقيق حلمه في البطولة الأشهر عالميا للفنون القتالية

اقترب المقاتل الفرنسي من أصول سورية مايكل الجروج من خوض أول نزالاته في بطولة الفنون القتالية المختلطة الأشهر عالميا، بعدما توصل إلى اتفاق للانضمام إلى البطولة، في خطوة تمثل محطة فارقة في مسيرته الرياضية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الجروج (28 عاما)، وقّع عقده قبل أقل من شهرين على إقامة البطولة في العاصمة الفرنسية باريس، والمقررة في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يُتوقع أن يسجل ظهوره الأول في فئة وزن 57 كلغ أمام المقاتل الإسباني فابيا سينتيس، في انتظار الإعلان الرسمي عن المواجهة.

رحلة ملهمة بدأت من سوريا

وُلد مايكل الجروج في مدينة حلب السورية، قبل أن يغادر بلاده بسبب الحرب ويحصل على صفة لاجئ في فرنسا، ثم ينال الجنسية الفرنسية لاحقا، ليصبح مؤهلا لتمثيل فرنسا في المنافسات الدولية.

وكان وضعه القانوني قد حال في البداية دون تمثيله فرنسا، قبل أن ينجح في تجاوز تلك المرحلة بالحصول على الجنسية، ليبدأ رحلة جديدة حقق خلالها حلمه بالوصول إلى أكبر بطولة في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

ويدخل الجروج البطولة وهو يمتلك سجلا مميزا في مسيرته الاحترافية، بعدما حقق 13 انتصارا مقابل 3 هزائم ضمن منافسات وزن 57 كلغ، وكان آخر ظهور له في النزالات أمام البرازيلي روميرو دوس ريس، حيث خسر بقرار الحكام، قبل أن تُعاد نتيجة النزال لاحقا وتُسجل باعتبارها "لا نتيجة".

طموح نحو لقب البطولة

فرض الجروج نفسه واحدا من أبرز المقاتلين الفرنسيين في فئته الوزنية، إذ يحتل مركزا متقدما في التصنيف الخاص بالمقاتلين الفرنسيين، كما سبق له التتويج بلقب وزن الذبابة في بطولة فرنسا للفنون القتالية المختلطة.

ويواصل المقاتل الفرنسي، الذي يحرص على حمل العلم الفرنسي في جميع نزالاته، حلمه الأكبر بإحراز حزام بطل وزن الذبابة، الذي يحمله حاليا جوشوا فان ليضيف فصلا جديدا إلى قصة نجاح بدأت من اللجوء وانتهت بالوصول إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية.