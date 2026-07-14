بين الحياة والموت.. نداء عاجل لإنقاذ لاعب سابق في الدوري الألماني

ناشد نادي هانوفر، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، التبرع لمهاجمه السابق كريسو كوفاتشيتش، الذي يرقد في غيبوبة، وفقا لما أفاد به النادي.

وخضع كوفاتشيتش (56 عاما) لعملية جراحية طارئة إثر تمزق مفاجئ في الشريان الأورطي، ولكن حدثت مضاعفات أثناء العملية، ما أدى إلى إصابته بسكتة دماغية ونزيف في المخ، وهو ما جعل حالته حرجة.

ونشر نادي هانوفر على موقعه الإلكتروني الرسمي رابطا لحملة تبرعات أطلقها صديق مقرب لكوفاتشيتش.

ولعب المهاجم السابق، الذي يعمل حاليا في تجارة السيارات المستعملة في مدينة أوغسبورغ، مع هانوفر في دوري الدرجة الثانية والدوري الإقليمي ما بين عامي 1995 و1997، حيث أحرز خلالهما 42 هدفا في 79 مباراة رسمية.

كما سبق أن لعب كوفاتشيتش في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال فترة قضاها مع نادي هانزا روستوك بين عامي 1999 و2002.