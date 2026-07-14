رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

بين الحياة والموت.. نداء عاجل لإنقاذ لاعب سابق في الدوري الألماني

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FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 19: Bundesliga logo shown on a tv bib prior to the Bundesliga match between SC Freiburg and 1. FC Heidenheim 1846 at Europa-Park Stadion on April 19, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images)
كوفاتشيتش لعب في صفوف هانوفر بين عامي 1995 و1997 (غيتي)
Published On 14/7/2026
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آخر تحديث: 11:23 (توقيت مكة)

ناشد نادي هانوفر، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، التبرع لمهاجمه السابق كريسو كوفاتشيتش، الذي يرقد في غيبوبة، وفقا لما أفاد به النادي.

وخضع كوفاتشيتش (56 عاما) لعملية جراحية طارئة إثر تمزق مفاجئ في الشريان الأورطي، ولكن حدثت مضاعفات أثناء العملية، ما أدى إلى إصابته بسكتة دماغية ونزيف في المخ، وهو ما جعل حالته حرجة.

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ونشر نادي هانوفر على موقعه الإلكتروني الرسمي رابطا لحملة تبرعات أطلقها صديق مقرب لكوفاتشيتش.

ولعب المهاجم السابق، الذي يعمل حاليا في تجارة السيارات المستعملة في مدينة أوغسبورغ، مع هانوفر في دوري الدرجة الثانية والدوري الإقليمي ما بين عامي 1995 و1997، حيث أحرز خلالهما 42 هدفا في 79 مباراة رسمية.

كما سبق أن لعب كوفاتشيتش في الدوري الألماني (بوندسليغا) خلال فترة قضاها مع نادي هانزا روستوك بين عامي 1999 و2002.

المصدر: الألمانية

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