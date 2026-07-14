تسوية ثلاثية.. ليفربول يفتح طريق سلوت لقيادة منتخب هولندا

ذكرت صحيفة "دي تليغراف" (De Telegraaf) الهولندية أن نادي ليفربول الإنجليزي يمهد الطريق أمام المدرب آرني سلوت لتولي منصب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم.

وأوضح التقرير أنه إذا قبل سلوت المنصب، يرغب ليفربول في ضمان عدم تنازله عن حقه في التعويض المالي بعد رحيله في نهاية الموسم المنصرم.

وبحسب الاتفاق المبرم عند إنهاء عقده، سيكمل ليفربول الفارق بين راتب سلوت مع منتخب هولندا وما كان سيحصل عليه لو استمر مع النادي خلال عامه الأول، وهو ما يضمن عدم خسارته ماليا، وفي الوقت نفسه يوفر على ليفربول ملايين الجنيهات مقارنة بدفع كامل تعويض إنهاء العقد.

ويُعدّ سلوت أحد المرشحين لخلافة المدرب رونالد كومان، الذي استقال من منصب المدير الفني لمنتخب هولندا عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي في دور الـ32.

وقررت إدارة ليفربول إعفاء المدرب سلوت من مهامه بعد الموسم المخيب للآمال للفريق الأحمر، الذي عجز عن التتويج بأي ألقاب في الموسم المنقضي.

وبهذا الترتيب، لن يتكبد المدرب سلوت أي خسارة مالية خلال عامه الأول مع المنتخب، بينما سيخفض ليفربول قيمة المبالغ التي كان سيلتزم بدفعها له بموجب تسوية إنهاء العقد، علما بأن عقد المدرب الهولندي كان يمتد حتى صيف عام 2027.