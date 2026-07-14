"صراع على القوة".. ديشان يكشف أوراق فرنسا لإسقاط إسبانيا

اعترف ديدييه ديشان مدرب فرنسا بأن المنتخب تنتظره مواجهة صعبة ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ويتقابل المنتخبان مساء الثلاثاء لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، والتي يسعى المنتخب الفرنسي التأهل لها للمرة الثالثة على التوالي، بحثا عن ثالث ألقابه أيضا.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن إسبانيا تريد الاستحواذ على الكرة، وإذا لم تستقبل سوى هدف واحد، فذلك لأن الخصم يجد صعوبة في الحصول عليها. نحن أيضا فريق يعتمد على الاستحواذ، وسيكون هناك صراع على القوة. ما مضى قد مضى، ولا مجال للثأر. إنها مباراة نصف نهائي، وهناك مقعد في النهائي. لا أنكر المباراتين السابقتين، لكن هناك مقعد واحد فقط في النهائي".

وتابع ديشان: "لم أطلع على مدة سفر إسبانيا، لكنني أعرف مدة سفرنا. لم نختر بوسطن كمعسكر تدريبي لنا عبثا. من الواضح أن الجاهزية عامل مهم في هذه البطولة".

وعن مدى جاهزية كيليان مبابي مهاجم الفريق بعد استبداله في مباراة المغرب الماضية قال: "كيليان بخير، نعم، هو جاهز تماما. هل تعتمدون على ما حدث بعد ظهر اليوم؟ (لقد تدرب بشكل منفصل). من حقه، كغيره، أن يلعب 10 دقائق بدلا من 20 دقيقة في المباراة".

وأضاف: "أوريليان ليس جاهزا تماما، كانت آخر مباراة له قبل أسبوعين، لكن هذا ليس عائقا. اليوم، هو متاح مجددا. أما بالنسبة لباركولا ودوي، فهما يعرفان بعضهما جيدا ويتفاهمان. لا أعتمد في اختياراتي على أداء الخصم؛ أنا سعيد جدا بوجودهما وبوجود بقية اللاعبين".