لماذا يحمل نجم إسبانيا اسم "لامين جمال"؟.. قصة مؤثرة وراء التسمية

سيشاهد ملايين الأشخاص حول العالم لامين جمال وهو يقود إسبانيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، لكن من بين هؤلاء قد يكون هناك شخصان لعبا دورًا مهمًا في بداية حياته، حتى وإن بقيت قصتهما مجهولة إلى حد كبير.

كما هو الحال مع معظم الإسبان، يحمل نجم برشلونة، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر يوم الاثنين، لقبين عائليين؛ الأول من والده نصراوي، والثاني من والدته إيبانا.

لكن، مثل كثير من لاعبي كرة القدم الإسبان، ومنهم مدربه السابق في برشلونة تشافي وزميله بيدري، يستخدم اسمه الأول فقط في الملاعب.

وفي حالة لامين جمال، يتكون الاسم الأول من جزأين؛ "لامين جمال"، تمامًا كما هو الحال مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يتكون اسمه الأول أيضًا من كلمتين.

ولهذا يظهر على قميصه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا اسم "لامين جمال"، بينما يحمل جواز سفره وبطاقته الوطنية الاسم الكامل: لامين جمال نصراوي إيبانا.

معنى "لامين" و"جمال"

يُعد اسم لامين من الأسماء العربية الشائعة، ويعني الأمين أو الجدير بالثقة، وهو مشتق من لقب "الأمين" الذي عُرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أما جمال فهو من أكثر الأسماء العربية انتشارًا، ويعني الجمال أو الحُسن أو الأناقة، وهي صفات يرى كثيرون أنها تنطبق على أسلوب اللاعب داخل الملعب.

وينتمي والده منير نصراوي إلى المغرب، بينما وُلدت والدته شيلا إيبانا في غينيا الاستوائية، ولذلك لم يكن اختيار هذين الاسمين أمرًا غير مألوف لعائلة مهاجرة في كتالونيا عام 2007.

قصة غير متوقعة وراء الاسم

لكن القصة الحقيقية وراء الاسم أكثر خصوصية. فبحسب وسائل إعلام إسبانية، لم يختر والداه الاسمين لأسباب دينية أو عائلية، بل تكريمًا لشخصين قدّما لهما المساعدة في بداية حياتهما.

كانت شيلا إيبانا تبلغ من العمر 16 عامًا فقط عندما أنجبت طفلها الأول، وكان الزوجان يواجهان ظروفًا مادية صعبة، ما دفع بعض المقربين إلى دعمهما.

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه والدا جمال من دفع إيجار السكن الذي كانا يعيشان فيه، ساعدهما رجلان اسمهما لامين وجمال في توفير مسكن.

وتقديرا لهما وفي بادرة امتنان، أطلق منير على طفله اسمهما معا، وهو ما يفسر الاسم المركب لنجم برشلونة المتألق.

من حي فقير إلى العالمية

منذ ذلك الحين تغيّرت حياة الطفل الذي حمل هذين الاسمين بصورة مذهلة.

غادر منزله في مدينة ماتارو الساحلية وهو في الثانية عشرة لينضم إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لبرشلونة، ثم تُوج بالدوري الإسباني مع النادي، وببطولة أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا.

كما وقع عقدًا جديدًا مع برشلونة عام 2025 تصل قيمته إلى 40 مليون يورو سنويًا قبل الضرائب، إلى جانب عقود رعاية مع علامات عالمية مثل أديداس، فيزا، كوكاكولا، بيتس، وأميريكان إيغل.

ورغم شهرته وثروته، لم ينسَ بداياته الصعبة.

وقال في مقابلة إذاعية مطلع يوليو/تموز: "والدتي أنجبتني وهي في السادسة عشرة. كان والدي يعمل في جمع الأشياء من الشوارع ليؤمّن لنا الطعام. بالنسبة لي، هذا هو الضغط الحقيقي، وليس ما أعيشه الآن في كرة القدم."

ولا يزال يحتفل بأهدافه بإشارة 304، في إشارة إلى آخر ثلاثة أرقام من الرمز البريدي لحي روكافوندا الفقير الذي نشأ فيه، اعتزازًا بجذوره.

لغز لا يزال قائما

ورغم انتشار القصة، فإن هوية الرجلين اللذين يحملان اسمي لامين وجمال بقيت مجهولة.

فاللاعب نفسه لم يؤكد التفاصيل، كما لم يكشف والداه عن طبيعة العلاقة أو نوع المساعدة التي قدّماها، ولم يظهر أي منهما إلى العلن حتى اليوم.

ويبقى السبب مجهولًا؛ ربما فضّلا البقاء بعيدًا عن الأضواء، أو لم يرغبا في أن تطغى قصتهما على مسيرة اللاعب.

لكن إذا كانا يشاهدان نصف نهائي كأس العالم، فمن المؤكد أنهما يستطيعان الشعور بالفخر، بعدما تحوّل الاسم الذي منحاه لطفل قبل 19 عامًا إلى أحد أشهر الأسماء في كرة القدم العالمية.