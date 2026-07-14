حصاد بطاقات كأس العالم 2026.. 14 حالة طرد ونجم مغربي يتصدر المشهد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرا مفصلا يستعرض فيه قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على الإنذارات خلال بطولة كأس العالم 2026، موضحا تسجيل 14 حالة طرد، وحصول 19 لاعبا على إنذارين، بالإضافة إلى حصول لاعب على 3 إنذارات.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للطرد: المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه، والمدافع البلجيكي ناثان نغوي، والمدافع البوسني طارق محرموفيتش، ولاعب الوسط الأوروغوياني أغوستين كانوبيو، والمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، والمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، ولاعب الوسط الباراغوياني ميغيل ألميرون، والمدافع المكسيكي سيزار مونتيس، والمهاجم السويسري بريل إمبولو.

كما ضمت القائمة ثنائي منتخب جنوب أفريقيا ثيمبا زواني وسبيفيلو سيثول، بالإضافة إلى المدافع العراقي ريبين سولاكا، وثنائي منتخب قطر همام أحمد وعاصم ماديبو.

المغربي ديوب الأكثر حصولا على الإنذارات

وفيما يتعلق بالبطاقات الصفراء، فقد تصدر المدافع المغربي عيسى ديوب القائمة كأكثر اللاعبين تلقيا للإنذارات برصيد 3 بطاقات صفراء.

وجاء خلفه مباشرة مجموعة من اللاعبين الذين حصل كل منهم على إنذارين، من بينهم رباعي منتخب مصر مهند لاشين ومروان عطية وهيثم حسن وياسر إبراهيم.

A‏ المشجع يحمل بطاقة صفراء وبطاقة حمراء في منطقة الجماهير أثناء مشاهدته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا وبلجيكا في أوكليه قرب بروكسل في 10 يوليو/تموز 2026. (صورة بواسطة نيكولاس توكات / وكالة فرانس برس) (الفرنسية)‏

وشهدت القائمة أيضا ثنائي منتخب كندا لوك دي فوجيرول وسايل لارين، ولاعب الوسط الغاني كالب ييرينكي، ولاعب وسط جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا، وثنائي منتخب البرتغال rيناتو فيغا وبرناردو سيلفا، ولاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، والمدافع النمساوي ستيفان بوش، والمهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش، والمدافع سيدني لوبيز كابرال من كاب فيردي، ولاعب الوسط القطري أحمد فتحي، ولاعب الوسط الإيراني سعيد عزت اللهي، ولاعب الوسط نوح صادق من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاعب الوسط العراقي أمير العماري، بالإضافة إلى المهاجم السويسري بريل إمبولو الذي جمع في رصيده بين البطاقة الحمراء وتلقيه إنذارين.