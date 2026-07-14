رياضة|كأس العالم 2026|الأمريكتان

حصاد بطاقات كأس العالم 2026.. 14 حالة طرد ونجم مغربي يتصدر المشهد

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A fan holds a yellow and a red card at a fan zone as he watches the 2026 World Cup quarter final football match between Spain and Belgium in Uccle near Brussels on July 10, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
مشجع يحمل بطاقتين، صفراء وحمراء، في أثناء مشاهدته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا وبلجيكا (الفرنسية)
Published On 14/7/2026

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرا مفصلا يستعرض فيه قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على الإنذارات خلال بطولة كأس العالم 2026، موضحا تسجيل 14 حالة طرد، وحصول 19 لاعبا على إنذارين، بالإضافة إلى حصول لاعب على 3 إنذارات.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للطرد: المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه، والمدافع البلجيكي ناثان نغوي، والمدافع البوسني طارق محرموفيتش، ولاعب الوسط الأوروغوياني أغوستين كانوبيو، والمدافع الإكوادوري بييرو هينكابي، والمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، ولاعب الوسط الباراغوياني ميغيل ألميرون، والمدافع المكسيكي سيزار مونتيس، والمهاجم السويسري بريل إمبولو.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq - Toronto Stadium, Toronto, Canada - June 26, 2026 Iraq's Rebin Sulaka is shown a red card by referee Anthony Taylor following a VAR review REUTERS/Piroschka Van De Wouw
الحكم أنتوني تايلور يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب العراق ريبين سولاكا (رويترز)‏

كما ضمت القائمة ثنائي منتخب جنوب أفريقيا ثيمبا زواني وسبيفيلو سيثول، بالإضافة إلى المدافع العراقي ريبين سولاكا، وثنائي منتخب قطر همام أحمد وعاصم ماديبو.

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المغربي ديوب الأكثر حصولا على الإنذارات

وفيما يتعلق بالبطاقات الصفراء، فقد تصدر المدافع المغربي عيسى ديوب القائمة كأكثر اللاعبين تلقيا للإنذارات برصيد 3 بطاقات صفراء.

وجاء خلفه مباشرة مجموعة من اللاعبين الذين حصل كل منهم على إنذارين، من بينهم رباعي منتخب مصر مهند لاشين ومروان عطية وهيثم حسن وياسر إبراهيم.

A‏ المشجع يحمل بطاقة صفراء وبطاقة حمراء في منطقة الجماهير أثناء مشاهدته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا وبلجيكا في أوكليه قرب بروكسل في 10 يوليو/تموز 2026. (صورة بواسطة نيكولاس توكات / وكالة فرانس برس) (الفرنسية)‏

France's Kylian Mbappe (10) is tripped by Morocco's Issa Diop (14) during the World Cup quarterfinal soccer match between France and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)
‏ ‏ المغربي عيسى ديوب يتنافس مع كيليان مبابي خلال مباراة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم (أسوشيتد برس)‏

وشهدت القائمة أيضا ثنائي منتخب كندا لوك دي فوجيرول وسايل لارين، ولاعب الوسط الغاني كالب ييرينكي، ولاعب وسط جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا، وثنائي منتخب البرتغال rيناتو فيغا وبرناردو سيلفا، ولاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، والمدافع النمساوي ستيفان بوش، والمهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش، والمدافع سيدني لوبيز كابرال من كاب فيردي، ولاعب الوسط القطري أحمد فتحي، ولاعب الوسط الإيراني سعيد عزت اللهي، ولاعب الوسط نوح صادق من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولاعب الوسط العراقي أمير العماري، بالإضافة إلى المهاجم السويسري بريل إمبولو الذي جمع في رصيده بين البطاقة الحمراء وتلقيه إنذارين.

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المصدر: الألمانية

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