جنون التذاكر يسبق قمة إنجلترا والأرجنتين.. أسعار خيالية وغضب من فيفا

قفزت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما عُرِضت بعض المقاعد على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل ما يصل إلى 287 ألف دولار (نحو 215 ألف جنيه إسترليني)، ما أثار موجة غضب واسعة بين الجماهير الإنجليزية والأرجنتينية.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن أقل سعر للتذاكر المعروضة لإعادة البيع تجاوز 2700 دولار (نحو ألفي جنيه إسترليني)، رغم أن بعض هذه التذاكر كانت تُباع في الأصل ضمن فئة التذاكر المخصصة للمشجعين بأسعار مدعومة لا تتجاوز 60 دولارا.

واتهمت مجموعة مختصة بمتابعة تذاكر منتخب إنجلترا الاتحاد الدولي باستغلال الجماهير، معتبرة أن نظام إعادة البيع الرسمي شجع على المضاربة ورفع الأسعار، خاصة مع حصول فيفا على عمولة من عمليتي البيع وإعادة البيع.

وفي المقابل، تستعد سلطات مدينة أتلانتا لتشديد الإجراءات الأمنية داخل محيط ملعب مرسيدس-بنز، في ظل الحضور المتوقع لأكثر من 75 ألف متفرج، مع وجود مخاوف من توترات بين جماهير المنتخبين بسبب الحساسية التاريخية التي تحيط بهذه المواجهة.

وتأتي هذه الطفرة في الأسعار قبل واحدة من أكثر مباريات البطولة ترقبا، إذ يسعى المنتخب الإنجليزي بقيادة هاري كين إلى إقصاء الأرجنتين حاملة اللقب وبلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، فيما يطمح ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب بلاده نحو نهائي جديد في آخر مشاركاته المونديالية المحتملة.