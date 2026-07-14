تريوندا فاينال.. كرة جديدة مخصصة لآخر 4 مباريات في المونديال

كشفت شركة "أديداس" الشهيرة المتخصصة في المستلزمات الرياضية، عن نسخة جديدة من الكرة المعتمدة لكأس العالم، ستكون مخصصة للمباريات المتبقية من البطولة.

واعتاد عشاق كرة القدم على رؤية كرة "تريوندا" (Trionda) متعددة الألوان منذ انطلاق مونديال 2026 حتى انتهاء مباريات الدور ربع النهائي، قبل أن تُطرح نسخة "أنيقة" بالألوان الذهبية والأبيض والأسود، ستُلعب بها المباريات الأربع الأخيرة.

ويتعلق الأمر بمباراتي الدور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، إنجلترا والأرجنتين، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وكذلك المباراة النهائية.

وتُعد هذه المرة هي الأولى في التاريخ التي يخصص فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كرة جديدة للمراحل النهائية، وفق ما ذكر موقع "توك سبورت" (talksport) البريطاني.

مواصفات الكرة الجديدة؟

وتتضمن الكرة الجديدة رسومات وخطوطا تحتفي بالمدن الأربع التي تحتضن المباريات الأخيرة وهي أتلانتا وميامي ودالاس ونيويورك.

كما تحمل أسماء كل المدن التي استضافت مباريات البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث كُتبت على سطح الكرة.

وأوضحت شركة أديداس أن تصميم الكرة التي أُطلق عليها اسم "تريوندا فاينال" (Trionda Final) مستوحى من "الرحلة نحو تحقيق الجائزة الأسمى في عالم كرة القدم".

وأضافت "اللمسة الذهبية الفاخرة تشير إلى كأس العالم، وتبرز على خلفية سوداء لتعزيز مظهر الكرة وملمسها، مما يخلق هوية بصرية جريئة وراقية للمراحل النهائية من البطولة".

وتابعت الشركة في بيان "يكتمل تصميم الكرة بلمسات ديناميكية من اللونين الوردي والأحمر، مما يضفي طاقة عليه ويخلق رابطا بصريا مع أحذية اللاعبين على أرض الملعب، بينما تندمج أسماء المدن المضيفة الأخرى ضمن العناصر الرسومية المثلثة، مما يخلق أسلوبا سرديا متعدد الطبقات عبر سطح الكرة".

الكرة الذكية

ورغم تغير المظهر الخارجي إلا أن الخصائص الديناميكية الهوائية للكرة ظلت مطابقة تماما للسابقة، إذ تتمتع بنفس بنية الألواح الأربعة والشكل والملمس.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيبقى اعتماد الكرة على الذكاء الاصطناعي لجمع بيانات فورية عن كل مباراة، فعندما يركل اللاعبون الكرة يتم جمع البيانات من مستشعرات موزعة في جميع أنحاء الملعب لتسجيل كل حركة.

ويمكن للمستشعر الداخلي تتبع البيانات بمعدل 500 مرة في الثانية، مما يتيح للحكام اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة فيما يتعلق بتقنية الفيديو المساعد "فار".

وبالتالي سيكون بإمكان المشجعين الاطلاع على إحصائيات متقدمة مثل معرفة أي هدف سُجل بأقوى ركلة أو أي كرة انطلقت بأقصى سرعة.

وكانت كرة كأس العالم قد تصدرت عناوين الأخبار بفضل الشريحة المدمجة داخلها والتي يمكنها الكشف عما إذا كانت قد لمست جسما خارجيا من عدمه.

وحدث ذلك خلال مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي، حين تحدّث البعض عن اصطدام الكرة بكابلات الكاميرا قبل الهدف الأول "للأسود الثلاثة", وهو ما يعني إلغاء الهدف وفقا لقوانين الفيفا.

وراجع "فيفا" بيانات الكرة وأكد عدم وجود أي ذروة في الرسم البياني لمستشعر نبضات الكرة الداخلي، وهو ما أكد على شرعية الهدف.