تركة ديشان.. هل ينجو زيدان من فخ "الإرث الثقيل" مع الديوك الفرنسية؟

بات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على أعتاب تولي القيادة الفنية لمنتخب بلاده، مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشان الذي أعلن بالفعل رحيله عقب انتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم 2026.

ويأتي انتقال المسؤولية في توقيت استثنائي، إذ يقدم المنتخب الفرنسي واحدا من أفضل مستوياته خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح ديشان في إحداث تحول كبير في هوية الفريق، لينتقل من الاعتماد على الصلابة الدفاعية إلى كرة أكثر مرونة وقدرة على صناعة الفرص والهجوم، دون التخلي عن توازنه المعروف.

على مدار سنوات، ارتبط اسم ديشان بأسلوب يعتمد على الانضباط الدفاعي والواقعية، وهو امتداد لطبيعته كلاعب وسط تميز بالالتزام التكتيكي والقدرة على حماية خط الدفاع، وانعكس ذلك على اختياراته الفنية، حيث اعتمد لفترات طويلة على لاعبي وسط يجمعون بين القوة والانضباط، مثل بليز ماتويدي وبول بوغبا ونغولو كانتي، وهو ما منح المنتخب الفرنسي صلابة كبيرة، لكنه حدّ في بعض الأحيان من قدراته الهجومية.

إلا أن تطور نوعية اللاعبين الفرنسيين خلال السنوات الأخيرة دفع المدرب إلى مراجعة أفكاره، مع ظهور جيل يضم عددا كبيرا من المهاجمين أصحاب الإمكانات الاستثنائية، في وقت لم ينجح فيه لاعبو الوسط الجدد في فرض أنفسهم بالصورة نفسها، ومن بينهم إدواردو كامافينغا الذي لم يحظ بالثقة الكاملة.

واستجابة لهذه المتغيرات، تخلى ديشان تدريجيا عن فلسفته التقليدية، واتجه إلى أسلوب أكثر جرأة يمنح المهاجمين مساحة أكبر للتألق.

واعتمد المنتخب الفرنسي على خطة تقوم على أربعة عناصر هجومية، مع توزيع يمنح الفريق مرونة كبيرة في التحول بين الدفاع والهجوم، وهو ما ساهم في زيادة الفاعلية الهجومية مع الحفاظ على التوازن الدفاعي.

زيدان أمام تحد استثنائي

وإذا كان ديشان قد نجح في إعادة تشكيل المنتخب الفرنسي، فإن المهمة التي تنتظر زيدان لن تكون سهلة، بل ربما تكون أكثر تعقيدا، لأن المدرب الجديد سيرث فريقا وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والتكتيكي.

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وسيكون على زيدان اتخاذ قرار حاسم منذ البداية؛ فإما أن يحافظ على النهج الذي أثبت نجاحه ويواصل البناء عليه، أو يضع بصمته الخاصة من خلال إدخال تعديلات تتوافق مع فلسفته التدريبية.

ويدرك زيدان أن سقف التوقعات سيكون مرتفعا للغاية، فالجماهير الفرنسية تنتظر استمرار النتائج الإيجابية، خاصة أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة على مختلف البطولات.

وفي الوقت نفسه، سيكون مطالبا بإيجاد التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الفني الذي صنعه ديشان ومنح المنتخب شخصية جديدة تعكس رؤيته التدريبية، وهو ما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة للكرة الفرنسية.

ويبدو أن المنتخب الفرنسي مقبل على مرحلة انتقالية نادرة، إذ يغادر ديشان منصبه بعدما أعاد تشكيل الفريق ومنحه هوية أكثر تنوعا وفاعلية، بينما يستعد زيدان لتولي المسؤولية في وقت يصل فيه المنتخب إلى قمة جاهزيته الفنية.