المونديال يؤخر انطلاقة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

سيخوض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس/آب، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي.

وكان من المقرر أن يفتتح "النادي الملكي" مشواره في "لا ليغا" (La Liga) ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى 26 أغسطس/آب المقبل.

كما يستهل برشلونة حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه، ضد إلتشي في 23 أغسطس/آب، إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 من الشهر نفسه.

وقررت رابطة "لا ليغا" اتخاذ هذا القرار نظرا لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أمريكا الشمالية.

بدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس/آب ضد مالاغا.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 أغسطس/آب، حيث يستضيف ألافيس غيتافي، ويحل رايو فاليكانو ضيفا على إشبيلية.