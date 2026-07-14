أول تصريح من بولتون حول كواليس أزمة طرده وتدخل ترامب

تحدث فولارين بالوغون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة ونادي موناكو، للمرة الأولى عن الجدل الذي أحاط بإلغاء عقوبة إيقافه خلال كأس العالم 2026، معترفا بأن القضية التي تصدرت العناوين قبل مواجهة بلجيكا في ثمن النهائي تركت آثارا سلبية على تركيزه وزملائه، قبل أن يودع أصحاب الأرض البطولة بخسارة قاسية بنتيجة 4-1.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أوقفت بالوغون مباراة واحدة بعد طرده في المواجهة السابقة، قبل أن تُلغى العقوبة ويصبح مؤهلا للمشاركة أمام بلجيكا.

وأثار القرار موجة واسعة من الانتقادات، خصوصا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تواصل شخصيا مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، مطالبا بمراجعة قرار الإيقاف، في خطوة اعتبرها كثيرون تدخلا غير مسبوق في شؤون البطولة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ استغل لاعبو بلجيكا الضجة المحيطة بالقضية كحافز إضافي، بل سخروا من ترامب بتقليد رقصته الاحتفالية عقب تسجيل أحد أهدافهم، قبل أن يحسموا المباراة برباعية أنهت مشوار المنتخب الأمريكي.

"كنت سعيدا… ثم أدركت حجم المشكلة"

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس (CBS)، قال بالوغون إنه شعر في البداية بالسعادة بعد السماح له بالمشاركة، لكنه سرعان ما أدرك حجم الجدل الذي سيصاحب القرار.

وأوضح: "في البداية كنت سعيدا بالعودة إلى الفريق، لكن عندما بدأت أفكر في الأمر، أدركت أنه سيثير الكثير من الجدل".

وأضاف أن تداعيات القضية انعكست على أجواء المنتخب، قائلا: "كنت ألاحظ قدرا من التوتر لدى زملائي، لأن ما حدث كان استثنائيا بالفعل. وكلما اقترب موعد المباراة، حاولت التركيز بأقصى ما أستطيع، لكن ذلك كان صعبا وسط كل هذا الضجيج الخارجي".

"لم تكن تستحق بطاقة حمراء"

وعاد المهاجم الأمريكي إلى واقعة الطرد التي فجرت الأزمة، مؤكدًا أنه لم يقتنع بقرار الحكم منذ اللحظة الأولى.

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وقال: "لم تكن حتى مخالفة تستحق الطرد، ولهذا كانت صدمتي واضحة من رد فعلي في الملعب. لم يكن أمامي سوى تقبل القرار ومحاولة دعم فريقي".

وشدد على أن الواقعة لم تكن متعمدة، مضيفا: "عندما يكون الفعل غير مقصود، فلا ينبغي أن يُعاقب اللاعب ببطاقة حمراء. كانت مجرد حالة مؤسفة وضعتنا تحت ضغط هائل".

عودة بلا تأثير

ورغم حصوله على الضوء الأخضر للمشاركة، لم يتمكن بالوغون من ترك بصمة أمام المنتخب البلجيكي، إذ غادر أرضية الملعب قبل نهاية المباراة، بينما تلقى المنتخب الأمريكي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1، ليغادر البطولة من الدور ثمن النهائي، في مباراة طغت عليها أصداء الجدل أكثر من أحداثها داخل المستطيل الأخضر.