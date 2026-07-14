استقبله الملك وغاب عن الجماهير.. لغز اختفاء هالاند عن 90 ألف مشجع (فيديو)

حظي المنتخب النرويجي باستقبال تاريخي لدى عودته إلى العاصمة أوسلو، بعدما حقق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم 2026 ببلوغه الدور ربع النهائي، وسط حضور جماهيري ضخم غاب عنه النجم إيرلينغ هالاند خلال الاحتفال الشعبي.

وعاشت أوسلو ليلة استثنائية مساء الاثنين، بعدما احتشد نحو 90 ألف شخص في شوارع العاصمة للاحتفاء بلاعبي المنتخب النرويجي، وفق ما أكده رئيس عمليات الشرطة لارس كوستفيت لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".

وكان منتخب "الفايكنغ" قد ودّع البطولة يوم السبت بعد خسارته أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، لكنه نجح رغم ذلك في كتابة صفحة تاريخية، بتحقيق أفضل مشاركة له في كأس العالم خلال ظهوره الرابع في البطولة.

"رو" الفايكنغ.. طقس الاحتفال يهز أوسلو

امتلأت ساحة القصر الملكي في العاصمة النرويجية بالجماهير، التي انتظرت وصول اللاعبين قبل أن ينخرط المنتخب في الطقس الاحتفالي الشهير المعروف باسم "رو" الفايكنغ.

ويقوم هذا التقليد على محاكاة حركات التجديف بواسطة الأيدي مع ترديد كلمة "رو" (أي التجديف باللغة النرويجية)، في مشهد أصبح رمزا للترابط بين المنتخب وجماهيره. وقاد ولي العهد هاكون الأجواء الاحتفالية، بعدما شارك في قيادة الهتافات عبر قرع الطبول وسط الحشود.

وقال قائد المنتخب النرويجي مارتن أوديغارد لقناة "إن آر كيه" العامة: "إنه أمر مذهل بكل بساطة أن نرى كل هذا الدعم، وأن نشعر بأن البلد بأكمله يقف خلفنا. هناك الكثير من الفرح والابتسامات وروح الدعابة. إنه أمر رائع حقا".

هالاند حاضر في الاستقبال الملكي وغائب عن احتفال الجماهير

ورغم مشاركته في لحظة استقبال المنتخب من قبل الملك هارالد في وقت سابق، غاب إيرلينغ هالاند عن الاحتفال الجماهيري في ساحة القصر الملكي.

وأفادت قناة "إن آر كيه" بأن مهاجم النرويج اضطر إلى مغادرة الاحتفالات بسبب ارتباطه برحلة جوية، في وقت كانت الطائرة التي تقل بعثة المنتخب قد وصلت إلى أوسلو بعد تأخير كبير، حيث حطت بعد الساعة السابعة مساء بقليل.

وبمجرد وصولهم، توجه اللاعبون مباشرة إلى الحافلة التي نقلتهم إلى القصر الملكي، وسط اصطفاف أعداد كبيرة من المشجعين على طول الطريق، ارتدى العديد منهم قمصان المنتخب ولوّحوا بالأعلام احتفاءً بالجيل الذي صنع أفضل إنجاز مونديالي في تاريخ الكرة النرويجية.