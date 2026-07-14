كأس العالم 2026 يعيد تشكيل السباق نحو الكرة الذهبية

أعاد كأس العالم 2026 خلط أوراق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، بعدما تحولت البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى المعيار الأهم في تقييم المرشحين للجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم. فبعدما رسمت إنجازات الموسم مع الأندية ملامح السباق، جاءت منافسات المونديال لتمنح بعض النجوم دفعة قوية، في الوقت الذي أطاحت فيه بآمال آخرين إثر خروج منتخباتهم مبكرا.

ومع اقتراب البطولة من محطتها الأخيرة، يبدو أن دائرة المنافسة على الكرة الذهبية تقلصت إلى ثمانية لاعبين فقط، في سباق مفتوح لخلافة الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالجائزة في النسخة الماضية.

كين ومبابي في صدارة الترشيحات

يتصدر المهاجم الإنجليزي هاري كين قائمة أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية، بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ تُوّج خلاله بالثنائية المحلية، إضافة إلى إحرازه الحذاء الذهبي الأوروبي، قبل أن يواصل تألقه في كأس العالم بتسجيله ستة أهداف حتى الآن.

ويلاحقه مباشرة قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي استعاد بقوة مكانته بين المرشحين بفضل عروضه اللافتة في المونديال، بعدما سجل ثمانية أهداف، رغم خروجه من موسم مع ريال مدريد من دون التتويج بألقاب كبرى.

ديمبيلي وأوليسي يواصلان المنافسة

ولا يزال حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي حاضرا بقوة في سباق الاحتفاظ بالجائزة، مستفيدا من دوره الحاسم في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مساهماته المؤثرة مع المنتخب الفرنسي خلال البطولة.

كما يبرز اسم مواطنه مايكل أوليسي، الذي قدم واحدا من أفضل مواسمه بقميص بايرن ميونيخ، بعدما سجل 22 هدفا وصنع 31 أخرى في مختلف المسابقات، قبل أن يواصل مستوياته المميزة في كأس العالم، معززا حظوظه في المنافسة.

ميسي وهالاند وجمال وفيتينيا.. المنافسون الأربعة الآخرون

وتضم قائمة أبرز المرشحين أيضًا النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي عاد بقوة إلى واجهة المنافسة بعد الأداء المميز لمنتخب بلاده في المونديال، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يزال تأثيره الكبير مع منتخب بلاده يبقيه ضمن دائرة الترشيحات.

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كما يواصل الإسباني الشاب لامين جمال التمسك بحظوظه، معولا على ما قد يقدمه في الأمتار الأخيرة من البطولة لتعزيز موقعه في السباق، فيما يبرز البرتغالي فيتينيا بوصفه أحد أبرز مهندسي نجاح باريس سان جيرمان، بعد موسم لافت أكد فيه أهميته الكبيرة في خط الوسط.

القائمة الرسمية لم تُحسم بعد

ورغم أن هذه الأسماء الثمانية تتصدر المشهد حاليا، فإنها لا تمثل القائمة الرسمية لجائزة الكرة الذهبية، إذ من المنتظر أن تكشف مجلة فرانس فوتبول (France Football)، كعادتها، عن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا قبل فتح باب التصويت لاختيار الفائز.

لكن بالنظر إلى مجريات الموسم، وإلى التأثير الكبير الذي أحدثته بطولة كأس العالم في موازين المنافسة، تبدو المؤشرات واضحة بأن خليفة عثمان ديمبيلي سيكون، بنسبة كبيرة، أحد هؤلاء الثمانية الذين ما زالوا يواصلون سباقهم نحو الجائزة الفردية الأغلى في عالم كرة القدم.