هربا من "العفن والعناكب".. توأمان نرويجيان يفترشان الشرفة في طواف فرنسا للدراجات

قرر التوأمان النرويجيان أندرس وتوبياس يوهانسن، النوم في الشرفة بعد أن شعرا بالاشمئزاز الشديد من غرفتهما الفندقية خلال مشاركتهما في سباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية (تور دي فرانس).

وكان السلوفيني تادي بوغاتشار، متصدر الترتيب العام للسباق، اشتكى من عدم وجود تكييف في غرفته الفندقية وسط أجواء حارة خانقة، لكن ثنائي فريق أونو-إكس موبيليتي قالا إن إقامتهما في ماسيف سنترال كانت أسوأ بكثير في يوم الراحة أمس الاثنين.

ونشر أندرس على حسابه في تطبيق (إنستغرام) مقطع فيديو يظهر العفن والأوساخ على الأرض وخيوط العنكبوت، معلقا: "هل من الممكن أن يكون الوضع أسوأ، هذه غرفتنا".

وأظهر مقطع فيديو لاحق على إنستغرام قيامهما بوضع مراتب في الشرفة الخارجية.

وكتب توبياس: "داخل الفندق: وضع مريب. أما الخارج: رائع حقا".

وتتولى شركة (إيه إس أو) المنظمة للسباق اختيار الفنادق للفرق، وغالبا ما يمر السباق بمناطق نائية في فرنسا، مما يحد من خيارات الإقامة المتاحة.