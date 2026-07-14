اقترح التعاقد مع "روبوت".. الرئيس لولا يسخر من نجوم البرازيل بعد نكسة المونديال

لم تهدأ الانتقادات في البرازيل بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026، إذ دخل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على خط الجدل، موجها سهامه إلى لاعبي المنتخب الوطني بسبب قرارهم عدم العودة إلى البلاد عقب الإقصاء من البطولة.

وأبدى الرئيس البرازيلي سخرية واضحة عند حديثه عن منتخب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي ودّع المونديال من دور الـ16 بعد الخسارة أمام النرويج بنتيجة (1-2) في 5 يوليو/تموز الجاري.

وخلال زيارة إلى مختبرات المعهد التكنولوجي في ماوا بولاية ساو باولو، قال الرئيس لولا أمام وسائل الإعلام إنه تواصل مع أنشيلوتي بعد الإقصاء، منتقدا الطريقة التي عاد بها المنتخب من البطولة.

وقال الرئيس البرازيلي: "أرسلت رسالة إلى أنشيلوتي، الذي غادر مع مجموعة كبيرة من الأشخاص وعاد بمفرده"، مضيفا بسخرية: "لم يكن هناك تقريبا أي شخص على متن طائرة الفريق عند العودة، وهذا أمر مؤسف حقا".

وأضاف: "عاد لاعب واحد فقط، بينما بقي جميع الآخرين في أماكنهم. لو كانوا قد فازوا بكأس العالم، لكان الجميع يرقص هنا".

دانيلو الوحيد الذي عاد

وكشفت وسائل إعلام برازيلية في الأيام الماضية أن المدافع دانيلو، لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق والمحترف حاليا في فلامنغو، كان اللاعب الوحيد الذي قرر العودة إلى البرازيل بعد الخروج من البطولة.

وعاد دانيلو برفقة أفراد الجهاز الفني وعدد من موظفي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في وقت اختار فيه معظم لاعبي المنتخب التوجه مباشرة إلى وجهات عطلاتهم خارج البلاد، مستفيدين من نهاية الموسم.

وكان الاتحاد البرازيلي قد منح اللاعبين حرية الاختيار بشأن العودة مع البعثة أو التوجه إلى وجهاتهم الخاصة، لكن قرار أغلبهم أثار انتقادات واسعة في الأوساط الرياضية، خاصة بعد الإخفاق الجديد لمنتخب يملك تاريخا عريقا في كأس العالم.

لولا يواصل انتقاد نجوم السيليساو

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها لولا لاعبي المنتخب خلال هذه البطولة، إذ سبق أن وجه انتقادات إلى النجم نيمار، متهما إياه بـ"العمل عن بُعد" خلال كأس العالم.

إعلان

وخلال زيارته للمعهد التكنولوجي، استغل الرئيس البرازيلي فرصة فحص روبوت صنعه أحد الطلاب لتوجيه رسالة ساخرة جديدة إلى منتخب بلاده.

وقال مازحا: "الفتى صنع روبوتا عدوانيا، كان يشبه مبابي وهالاند".

وأضاف: "الروبوت يرسل الكرة إلى الأعلى. قلت لأنشيلوتي: إذا كنت تريد التعاقد معه، فافعل ذلك، لأنه سيفوز بكأس العالم للبرازيل".

وتابع بسخرية: "نيمار وفينيسيوس والآخرون سيقدرون ذلك…".

أزمة ثقة بين المنتخب والجماهير

وتأتي تصريحات لولا في وقت تتزايد فيه الضغوط على المنتخب البرازيلي، الذي كان يأمل في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002، لكنه خرج مجددا من البطولة مبكرا.

وبينما يواصل المدرب كارلو أنشيلوتي مشروع إعادة بناء "السيليساو"، فإن الجدل خارج الملعب بات يضيف مزيدا من التوتر حول المنتخب، في ظل مطالبات جماهيرية بضرورة إظهار مزيد من الالتزام والانتماء عند تمثيل القميص الوطني.