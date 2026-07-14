أثارت حيرة الملايين.. سر الصور المشوشة التي ينشرها أوليسي عبر حساباته

أثار النجم الفرنسي مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، الكثير من الجدل بسبب طبيعة الصور التي ينشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن أوليسي الذي يتألق في كأس العالم 2026، حذف وبشكل مفاجئ جميع الصور من ملفه الشخصي في إنستغرام، ونشر أخرى جديدة من المونديال، لكنها مشوشة وذات جودة ضعيفة للغاية وكأنها الُتقطت بهواتف قديمة، لدرجة يصعب فيها التعرف عليه في بعضها.

سر صور أوليسي

وحظيت هذه الخطوة باهتمام كبير من المتابعين الذين تساءلوا بشدة عن سرّها فيما حاول كثيرون "فك شيفرة" هذه الصور، وذلك في أكثر من 100 ألف تعليق على منشوراته.

وفسّر البعض هذه الصور بأنها رسالة إلى ريال مدريد الذي يحاول ضمه وفق ما نشرت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة، بينما رأى آخرون أنها لا علاقة لها بذلك.

أما أحد التفسيرات التي اكتسبت وزنا كبيرا على "السوشال ميديا"، فزعمت أن الأمر كان احتجاجا من اللاعب ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرفضه منح اعتماد للمصورة الفرنسية فلورنسا بيرني، التي قيل إنها صاحبة الصور المنشورة، وقد التقطتها عبر شاشة التلفاز.

لكن المصورة نفسها نفت هذه الفرضية وقالت "رأيت الكثير من المعلومات الكاذبة على تويتر وعلى إنستغرام، إنها قصص مختلقة، الحقيقة هي أنني لم أطلب اعتمادا من فيفا".

وأضافت "شكرا على كل هذا الدعم لكنني لست مصورة أوليسي. لقد قلت ذلك منذ البداية، مصوره هو لوكاس كورشمان".

وتبين لاحقا أن كورشمان، هو صاحب هذه الصور وقد قرّر تغطية كأس العالم بهذه الطريقة، إذ استلهم الفكرة من سلسلة أعمال للمصور البلجيكي هاري غرويرت عام 1972، الذي قام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية خلف شاشة التلفاز وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

وأضافت أن كورشمان هو الذي يقف خلف ما وصفته "بالمشروع البصري" للاعب الفرنسي أوليسي، الذي أُعجب بدوره بالفكرة.

ويُعرف كورشمان – وهو مصور ألماني- في المجال الفوتوغرافي بعمله لسنوات طويلة مع علامات تجارية عالمية مرموقة مثل أديداس، نايكي، آبل، مرسيدس بنز وبرادا.

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ويقدّم أوليسي مستوى رائعا خلال مونديال 2026 أثار إعجاب الصحافة والمتابعين حول العالم، إذ شارك في 6 مباريات قدّم خلالها 6 تمريرات حاسمة.

ويستعد نجم بايرن ميونخ حاليا لخوض واحدة من أقوى وأهم مباريات فرنسا في كأس العالم، وفيها سيصطدم "الديوك" بإسبانيا في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين فرنسا وإسبانيا على ملعب دالاس، يوم غد الثلاثاء، وتنطلق عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.