أزمة "عنصرية" قبل كلاسيكو المونديال.. نجم فرنسا يرد على رئيس وزراء إسبانيا السابق

ردّ لاعب وسط المنتخب الفرنسي، وارن زائير إيمري، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي بشأن أصول لاعبي "الديوك"، مؤكدا أن تنوع الأعراق هو ما يصنع هوية فرنسا، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي تقديمي للمباراة: "لم أر تعليقه، لكن أعتقد أن فرنسا لديها كل الأجناس، وكل الأعراق، وهذا ما يجعلنا فرنسا، لدينا مجموعة متماسكة، ونحن جميعا معا، وهذا ما

تحتاج إلى أن تتذكره".

وكان راخوي قد كتب في مقال نشرته صحيفة "إل ديباتي" الإسبانية أن فرنسا "لا تملك أي لاعب فرنسي"، في إشارة إلى أصول عدد من لاعبي المنتخب، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل إسبانيا وخارجها.

وأكد وارين زائير إيمري أن منتخب بلاده لا يخشى منافسه منتخب إسبانيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، وأن الفريق سيبذل كل ما بوسعه من أجل الوصول للمباراة النهائية.

وقال إيمري: "أعتقد أننا فريق شاب يضم لاعبين ناضجين، يتمتعون بخبرة كبيرة ولعبوا في مباريات رائعة. نحن مستعدون وسنفعل كل ما يلزم للوصول إلى النهائي".

"مبابي الخارق"

وأشاد إيمري بزميله وقائد المنتخب كيليان مبابي، الذي يتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، مؤكدا أن وجوده يمنح فرنسا أفضلية كبيرة في المباريات الحاسمة.

وقال لاعب باريس سان جيرمان: "الكل يعرف مبابي، هو لاعب رائع، يعرف كيف يسجل في مثل هذه المباريات، نحن جاهزون وسنفعل كل ما يلزم من أجل الوصول للنهائي".

ويعوّل المنتخب الفرنسي على تألق مبابي لمواصلة مشواره نحو النهائي الثالث تواليا، بعدما لعب المهاجم دورا محوريا في وصول "الديوك" إلى نصف النهائي، بفضل أهدافه الحاسمة وأدائه المؤثر منذ انطلاق البطولة.

كما علّق إيمري أيضا على التهديد الذي يمثله نجم إسبانيا الصاعد لامين جمال، مؤكدا أن المنتخب الفرنسي لا ينظر إلى المواجهة على أنها صراع فردي، بل معركة بين فريقين يضمان نجوما في جميع المراكز.

حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة "آر إم سي": "أعتقد أن كرة القدم لعبة جماعية، فإسبانيا لديها 11 لاعبا، بالإضافة للبدلاء، يمكن للامين جمال فعل كل شيئ، لكننا أيضا لدينا مهاراتنا في المهاجمين والبدلاء، لديهم لاعبون عالميون في كل المركز، ونحن كذلك".