سينر يتغلب على زفيريف ويحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون للتنس

حافظ يانيك سينر على لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-7 و7-6 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠و6-3 و6-4 في المباراة النهائية اليوم الأحد، ليحصد بذلك لقبه الخامس في البطولات الكبرى ويوسع تفوقه على اللاعب الألماني إلى 10 انتصارات متتالية.

وبهذا الفوز، انضم سينر إلى نخبة نادرة من اللاعبين، حيث أصبح العاشر في عصر الاحتراف الذي ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ينجح في الدفاع عن اللقب، مما عزز مكانته كأحد اللاعبين المهيمنين في جيله، بينما يسعى لملاحقة منافسه الكبير كارلوس ألكاراز الذي حصد سبعة ألقاب في البطولات الكبرى.

وقال سينر وهو يحمل كأس التحدي: "بصراحة، لا يوجد مكان أفضل من هذا للعب التنس. أنا أقف هنا. يمكنك أن تشعر بالتوتر صباح يوم الأحد عندما تستيقظ، لأنك تدرك أن هذا يوم مميز ‌‌‌‌‌‌‌‌للغاية، ولا تعرف أبدا كم مرة ستتمكن من العودة إلى هنا. لذا، لا أعتبر أي شيء أمرا مفروغا منه أبدا".

وأضاف: "لعبت أمام جمهور مميز للغاية طوال الأسبوعين الماضيين. كانت تجربة رائعة. شكرا على الدعم. أنتم دائما رائعون من وجهة نظري، وقد منحتموني أروع شعور يمكن أن يشعر به لاعب تنس على الإطلاق".

زفيريف يتقدم مبكرا

تنافس اللاعبان في 12 شوطا في مجموعة أولى حافلة بالإثارة في ظهيرة دافئة وعاصفة، قبل أن يرفع زفيريف من وتيرة لعبه ويسدد ضربة أمامية قوية حاسمة ليحسم شوطا فاصلا مثيرا، حيث صرخ وانحنى احتفالا.

واستمرت الضربات الدقيقة، لكن زفيريف بدأت ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠تظهر عليه علامات الإحباط في أواخر المجموعة الثانية، حيث تمكن سينر، الذي كان أكثر حيوية، ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠من التفوق في الشوط الفاصل ليعادل النتيجة بمجموعة لكل منهما.

وحصل زفيريف على أول نقطة كسر له في منتصف المجموعة الثالثة بعد أكثر من ساعتين ونصف، لكنه انزلق وسقط على الأرض بعد أن أربكته ضربة قصيرة من سينر. وبينما كان زفيريف يصرخ من الألم، حبس جمهور الملعب ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الرئيسي أنفاسه عندما سقط على ظهره ممسكا بركبته اليمنى.

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نهض المصنف الثاني وواصل اللعب، لكنه غضب بشدة عندما تفوق سينر في الشوط التالي ليكسر إرساله ويتقدم 5-3، فضرب مضربه ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠على الأرض، وسرعان ما وجد نفسه متأخرا أمام الإيطالي بمجموعتين مقابل واحدة بعد ما ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠يقرب من ثلاث ساعات من القتال.

سينر يسيطر تماما

كسر سينر إرسال زفيريف مرة أخرى ليتقدم 4-3 في المجموعة الرابعة، بعد أن تراجع مستوى زفيريف لفترة وجيزة، وحافظ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على ثباته في فترة مثيرة من المباراة ليحسم الفوز، ثم انهار على العشب احتفالا ‌‌‌‌‌‌‌‌بفوزه.

وظل زفيريف محبطا يتأمل ما كان يمكن تحقيقه بعد هزيمته الرابعة في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وقال زفيريف لسينر مازحا: "لم أعد أحبك حقا".

وأضاف: "لكي أكون صادقا، لقد خسرت أمامك نحو تسع مرات متتالية" بعد أن فقد القدرة ‌‌‌‌‌‌‌‌على ‌‌‌‌‌‌‌‌العد فيما يتعلق بسلسلة هزائمه

أمام سينر.

وتابع: "تهانينا ليانيك، فقد أظهر مرة أخرى لماذا هو أفضل لاعب في العالم. كان من الرائع مشاركة الملعب الرئيسي معك في المباريات النهائية. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا. للأسف، لم تسر الأمور كما أردت".