وفاة مفاجئة لحكم هولندي بعد أسابيع من استبعاده من كأس العالم

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم وفاة الحكم الدولي روب ديبرينك عن عمر ناهز 38 عاما، بعد أسابيع قليلة من استبعاده من قائمة حكام كأس العالم 2026، على خلفية قضية اعتداء جنسي أُغلقت لاحقا دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لعدم كفاية الأدلة. ولم يكشف الاتحاد الهولندي حتى الآن عن سبب وفاة الحكم الدولي، مكتفيا بالإعلان عن رحيله وتقديم التعازي إلى أسرته وزملائه.

كان ديبرينك مرشحا لإدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاده من قائمة الحكام المعتمدين، عقب توقيفه في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة البريطانية لندن، للاشتباه في تورطه في قضية اعتداء جنسي على فتى مراهق. وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية أن البلاغ ورد في 9 أبريل/نيسان بشأن واقعة مزعومة داخل أحد المنازل في شارع ويلسلي رود بمنطقة كرويدون، حيث أُلقي القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا.

وأضاف أن الشرطة أجرت تحقيقا موسعا شمل مراجعة جميع الأدلة المتاحة، وجمع تسجيلات كاميرات المراقبة، وفحص الأجهزة الرقمية، قبل أن تخلص إلى عدم توافر الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لمواصلة القضية، ليتم إغلاق الملف دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.

براءة ديبرينك

وأكد الحكم الهولندي براءته منذ بداية القضية، مشيرا في تصريحاته السابقة إلى صحيفة "دي تليغراف" (De Telegraaf) الهولندية أنه تعاون بشكل كامل مع التحقيقات، وقدم جميع المعلومات المطلوبة إلى "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، والاتحاد الهولندي. وأعرب ديبرينك عن امتنانه للدعم الذي تلقاه من الاتحاد الهولندي، لكنه أبدى في الوقت نفسه خيبة أمله من قرار استبعاده من إدارة مباريات كأس العالم، مؤكدا أن القرار كان مؤلما بالنسبة إليه.

مسيرة تحكيمية حافلة

وفي بيان نعيه، أعرب الاتحاد الهولندي عن صدمته وحزنه العميق لوفاة ديبرينك، مؤكدا أن أسرة التحكيم فقدت حكما يتمتع بخبرة دولية كبيرة، إلى جانب كونه زميلا مخلصا يحظى باحترام الجميع. وقدم الاتحاد الهولندي خالص التعازي إلى عائلته وأصدقائه وكل من عرفه، متمنيا لهم الصبر والسلوان.

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وبدأ ديبرينك إدارة مباريات الدوري الهولندي الممتاز عام 2017، وشارك أيضا حكما لتقنية الفيديو المساعد خلال بطولة أمم أوروبا 2024، وخلال مسيرته، أدار 84 مباراة في الدوري الهولندي الممتاز، وكانت آخر مبارياته المواجهة التي جمعت بين بي إي سي زفوله وهيراكليس ألميلو في مايو/أيار الماضي.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية توضح سبب وفاة الحكم الهولندي، فيما خيمت حالة من الحزن على الوسط التحكيمي الهولندي بعد إعلان نبأ رحيله المفاجئ.