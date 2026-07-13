كيف تُحسم جائزة هداف كأس العالم إذا تساوى أكثر من لاعب؟

تشتد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، والتي ستُمنح لهداف البطولة بعد انتهائها.

ووصل مونديال 2026 إلى مرحلة الدور نصف النهائي ببلوغ منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين، في ظل منافسة محتدمة على اللقب وكذلك جائزة الهداف.

وحتى هذه اللحظة يتقاسم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي صدارة هدافي البطولة وفي رصيد كل منهما 8 أهداف.

ويأتي من خلفهما النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تجمّد رصيده عند 7 أهداف بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي بخسارته أمام إنجلترا بهدف لاثنين.

المنتخب الإنجليزي بالذات يضم في صفوفه هدافين اثنين قادرين على اللحاق بمبابي وميسي والحديث هنا عن هاري كين وجود بيلينغهام وفي رصيد كل منهما 6 أهداف.

وفي ظل هذه المنافسة المحتدمة، قد يتشارك لاعبان أو أكثر في صدارة الهدافين مع انتهاء البطولة يوم 19 يوليو/تموز الجاري، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول هوية اللاعب الذي سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي في ذلك الوقت.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع عدة معايير من أجل حسم هذه المسألة.

وأوضح أنه إذا تساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة يُلجأُ إلى عدد التمريرات الحاسمة، الأمر الذي رجح كفة الألماني توماس مولر على دافيد فيا (إسبانيا) ودييغو فورلان (أوروغواي) وويسلي شنايدر (هولندا) في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وإذا تساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، تذهب الجائزة للاعب الذي سجل أهدافا أكثر في عدد دقائق لعب أقل.

الترتيب الحالي لهدافي نسخة 2026 بناء على المعيارين السابقين:

الفرنسي كيليان مبابي: 8 أهداف + 3 تمريرات حاسمة في 563 دقيقة. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 8 أهداف + تمريرتان حاسمتان في 607 دقائق. النرويجي إيرلينغ هالاند: 7 أهداف في 537 دقيقة. الإنجليزي جود بيلينغهام: 6 أهداف + تمريرة حاسمة وحيدة في 574 دقيقة. الإنجليزي هاري كين: 6 أهداف + تمريرة حاسمة وحيدة في 627 دقيقة.

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ويحتاج ميسي ومبابي إلى تسجيل 5 أهداف في المباراتين المتبقيتين (نصف النهائي + النهائي أو تحديد المركزين الثالث والرابع) من أجل معادلة الرقم الخرافي للفرنسي جوست فونتين صاحب أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة.

وهز فونتين شباك المنافسين 13 مرة في مونديال السويد 1958، أما ثاني أكبر حصيلة تهديفية في نسخة واحدة مسجلة باسم المجري ساندور كوتشيس الذي أحرز 11 هدفا في مونديال سويسرا 1954.

الفائزون بجائزة الهداف في جميع بطولات كأس العالم: