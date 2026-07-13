من الجزائر إلى سويسرا.. جدل تحكيمي يرافق مشوار الأرجنتين نحو المربع الذهبي

أثار الأداء التحكيمي في مباراة الأرجنتين وسويسرا جدلا واسعا، ليعيد إلى الواجهة الاتهامات الموجهة لرفاق ليونيل ميسي بالاستفادة من صافرة الحكام في مونديال 2026.

ورغم تأهل حامل اللقب إلى المربع الذهبي بالفوز (3-1) عقب التمديد، إلا أن اللقاء فتح الباب مجددا لرصد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل والتي صاحبت مسيرة المنتخب الأرجنتيني في البطولة.

وبحسب تقرير لمجلة "أونز مونديال" (Onze Mondial) الفرنسية، فإن هذه السلسلة من القرارات بدأت منذ فوز الأرجنتين على الجزائر بثلاثية نظيفة؛ حيث شهدت المباراة تدخلا عنيفا من ليونيل ميسي على عيسى ماندي مرّ دون عقاب من حكم الساحة أو غرفة تقنية الفيديو (VAR)، رغم مطالبة لاعبي الجزائر بطرده.

غياب العقوبة سمح لقائد الأرجنتين ميسي بمواصلة اللعب وصناعة الفوز، مما فجّر موجة انتقادات واسعة ضد طاقم التحكيم.

أخطاء متعددة أمام الرأس الأخضر

ووفقا للتقرير، لم تخلُ مواجهة دور الـ32 أمام الرأس الأخضر، والتي حسمها "الألبيسيليستي" بنتيجة (3-2)، من لقطات أثارت التساؤلات؛ إذ شهدت المباراة تغاضيا تحكيميا عن احتكاك واضح ضد اللاعب فاريلا، إلى جانب لمسة يد على كريستيان ميدينا مرت دون عقاب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فجر احتساب ركلة حرة نفذها ميسي بسرعة قبل اكتمال حائط الصد علامات استفهام كبرى، تزامنا مع لقطة السماح لنيكولاس تاليافيكو بالعودة سريعا للدفاع في ركلة ركنية، رغم خروجه لتلقي العلاج من نزيف، في خرق صريح للوائح التي تلزمه بالبقاء خارج المستطيل الأخضر لدقيقة كاملة.

موقع الفراعنة.. ذروة الاحتجاجات

بيد أن الانتقادات بلغت ذروتها خلال مواجهة المنتخب المصري في ثمن النهائي، حيث اعتبر معارضو الأرجنتين أن القرارات التحكيمية وجهت مسار اللقاء بشكل مباشر. وجاءت نقطة التحول بإلغاء هدف ثان للفراعنة كان كفيلاً بتقدمهم بنتيجة (2-0)، وذلك بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) باحتساب مخالفة على ليساندرو مارتينيز في بداية الهجمة.

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وزاد من حدة الجدل انتهاء اللقاء بحصيلة رقمية غريبة، نال فيها لاعبو مصر 5 بطاقات صفراء مقابل سجل خال تماما للأرجنتين، وهو ما دفع المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، للتصريح علنا عقب المباراة بأن طاقم التحكيم واجه "ضغوطا هائلة" رجحت كفة المنافس.

ورغم تقدم مصر بهدفين، تمكن المنتخب الأرجنتيني من قلب النتيجة والفوز 3-2.

سويسرا تنضم إلى قائمة المحتجين

وفي ربع النهائي، شهدت مواجهة سويسرا واقعة جديدة أثارت الجدل، بعدما حصل المهاجم بريل إمبولو على بطاقة صفراء ثانية بداعي التمثيل في الدقيقة 72، رغم أن البطاقة الصفراء كانت قد أُشهِرَت في البداية في وجه لياندرو باريديس.

وأكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين قبل أن ينهار في الأشواط الإضافية، ليحسم المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ونقل التقرير عن مدرب سويسرا مراد ياكين قوله عقب اللقاء: "كان هناك نوعان من التحكيم".

وفي الختام، يرى التقرير أن توالي هذه الصافرات المثيرة للجدل، والتي صبت في صالح حامل اللقب، يستمر في إذكاء النقاشات ونظريات المؤامرة التي تحوم حول مسيرة المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2026.