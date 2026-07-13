تكريم تاريخي للمنتخب المصري في ملعب القاهرة (فيديو)

تحول ملعب القاهرة إلى لوحة احتفالية مبهرة، بعدما احتشد آلاف الجماهير لاستقبال لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني، احتفالا بالإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغ دور الستة عشر من كأس العالم عام 2026، في أمسية امتزجت فيها مشاعر الفخر بالفرحة، وسط أجواء استثنائية عكست حجم الالتفاف الجماهيري حول "الفراعنة".

وخطف هتاف الجماهير "بيب.. بيب.. بنحبك يا عميد" الأضواء خلال الاحتفالية، بعدما تردد بقوة في مدرجات الاستاد، في مشهد جسد حالة الامتنان والتقدير للمنتخب والجهاز الفني، وأضفى أجواء حماسية على مراسم التكريم.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار "100 مليون شكر"، تكريما للمنتخب المصري بعد ظهوره التاريخي في نهائيات كأس العالم عام 2026، في حضور جماهيري كبير امتلأت به مدرجات استاد القاهرة.

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني، احتفاء بما قدموه خلال مشوارهم في البطولة العالمية، الذي أعاد المنتخب المصري إلى دائرة الإنجازات المونديالية.

اللاعبون يحتفلون مع أسرهم والجماهير

وعاش لاعبو المنتخب لحظات مميزة داخل أرضية الملعب، حيث احتفلوا مع أبنائهم وأفراد أسرهم، وتبادلوا التحية مع الجماهير التي واصلت الهتاف والتصفيق، في مشهد عكس قوة العلاقة بين المنتخب وجماهيره بعد الإنجاز الذي تحقق في كأس العالم.

وقبل احتفالية ملعب القاهرة، حظيت بعثة المنتخب المصري باستقبال جماهيري كبير في مدينة العلمين الجديدة، حيث احتشد الآلاف لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات احتفالا بما وصفوه بالأداء البطولي الذي قدمه "الفراعنة" في المونديال.