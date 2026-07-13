قبل مواجهة الأرجنتين.. كين يتدخل في أزمة توخيل وبيلينغهام

دافع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين عن مدربه توماس توخيل، في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات الأخير وانتقادات جود بيلينغهام، مؤكدا أن المدرب يسعى فقط إلى دفع المنتخب لتقديم أفضل مستوياته في كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات كين قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي البطولة، بعدما انتقد توخيل أداء منتخب الأسود الثلاثة رغم فوزه على النرويج وتأهله إلى المربع الذهبي، معتبرا أن الفريق ارتكب أخطاء تكتيكية ولم يقدم المستوى الذي يمتلكه لاعبوه.

وكان توخيل قد أكد عقب الفوز على النرويج أن النتيجة لا تعكس جودة الأداء، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالروح القتالية، بل بضرورة تحسين المستوى الفني والتكتيكي.

ورد بيلينغهام على هذه التصريحات، معتبرا أن المنتخب واجه منافسا قويا وأن الفوز في الأدوار الإقصائية لا يتحقق دائما بالأداء الجميل، مؤكدا أن الإنجاز الأهم هو بلوغ نصف النهائي.

وفي أول تعليق له على الجدل، أوضح كين أن توخيل يعرف تماما الإمكانات التي يمتلكها اللاعبون، لأنه يشاهدهم يوميا في التدريبات.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي إن المدرب "يريد فقط أن يرى في المباريات المستوى الذي يدرك أن الفريق قادر على تقديمه"، مضيفا أن اللاعبين يدركون بدورهم أنهم لم يبلغوا أفضل مستوياتهم حتى الآن. واعترف كين بأن المنتخب الإنجليزي قدم لمحات جيدة خلال البطولة، لكنه لم يفرض سيطرته الكاملة في معظم المباريات، مشيرا إلى أن المواجهة المقبلة أمام الأرجنتين ستتطلب مستوى أعلى بكثير.

واختتم حديثه بالتأكيد أن إنجلترا لا تزال قادرة على التطور، وأن الفريق يؤمن بإمكاناته رغم صعوبة المهمة المنتظرة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.