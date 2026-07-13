رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

لامين جمال يبلغ 19 عاما.. أين كان ميسي وكين ومبابي في نفس العمر؟

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Spain's Lamine Yamal (19) celebrates at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull)
لامين جمال العنصر الأبرز في منتخب إسبانيا بعمر 19 عاما فقط (أسوشيتد برس)
Published On 13/7/2026
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آخر تحديث: 12:48 (توقيت مكة)

بلغ النجم الإسباني لامين يامال عامه التاسع عشر، اليوم الاثنين، وهو يعيش واحدة من أكثر اللحظات استثنائية في مسيرته، إذ لا يزال يقود منتخب بلاده في كأس العالم عام 2026، ويملك فرصة لدخول قائمة تاريخية تضم أسماء خالدة في كرة القدم.

وإذا نجحت إسبانيا في تجاوز فرنسا في نصف النهائي ثم التتويج باللقب، سيصبح جناح برشلونة رابع أصغر لاعب يتوج بكأس العالم بعمر 19 عاما و6 أيام، معادلاً الرقم الذي حققه البرازيلي كوتينيو عام 1962.

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ولا يتقدم على يامال في ترتيب أصغر المتوجين بالمونديال سوى ثلاثة لاعبين، هم البرازيلي بيليه الذي أحرز اللقب عام 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما، ورونالدو الذي توج عام 1994 وهو في 17 عاما و298 يوما، والإيطالي جوزيبي بيرغومي الذي رفع الكأس عام 1982 بعمر 18 عاما و174 يوما.

Spain's Lamine Yamal waves as he walks off the pitch after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill)
لاعب منتخب إسبانيا لامين جمال (أسوشيتد برس)

مبابي.. صعود مبكر

في العمر نفسه، كان كيليان مبابي يعيش بداية صعوده إلى قمة كرة القدم العالمية. ففي مونديال روسيا عام 2018، سجل في النهائي أمام كرواتيا، ليصبح ثاني أصغر لاعب يهز الشباك في المباراة النهائية بعد بيليه، وقاد فرنسا إلى لقبها العالمي الثاني، معلنا ميلاد أحد أبرز نجوم جيله.

Soccer Football - UEFA Nations League - League A - Group 1 - France v Netherlands - Stade de France, Saint-Denis, France - September 9, 2018 France's Kylian Mbappe kisses the World Cup trophy during a ceremony after the match REUTERS/Gonzalo Fuentes
توج كيليان مبابي بكأس العالم عام 2018 في عمر 19 عاما (رويترز)

ميسي.. موهبة تنتظر فرصتها

أما ليونيل ميسي، فقد كان يخوض أولى مشاركاته في كأس العالم خلال نسخة ألمانيا عام 2006، قبل أيام قليلة من بلوغه التاسعة عشرة.

ورغم تسجيله هدفا أمام صربيا والجبل الأسود، فإن المدرب خوسيه بيكرمان منحه دقائق محدودة، وبقي على مقاعد البدلاء في مباراة خروج الأرجنتين أمام ألمانيا في ربع النهائي.

Football - Argentina v Mexico 2006 FIFA World Cup Germany - Second Round - Zentralstadion, Leipzig - 24/6/06 Lionel Messi of Argentina in action with Mexico's Pavel Pardo, Zinha and Gonzalo Pineda Mandatory Credit: Action Images / Alex Morton Livepic
ليونيل ميسي في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2006 (رويترز)

 

كين.. بداية متأخرة

وعلى عكس يامال ومبابي، لم يكن هاري كين قد خاض أي بطولة كبرى مع المنتخب الأول عندما بلغ التاسعة عشرة.

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فقد كان يشارك مع منتخبات الفئات السنية، قبل أن يسجل ظهوره الدولي الأول وهو في الحادية والعشرين، ثم يقود إنجلترا في مونديال عام 2018، حيث توج بالحذاء الذهبي بعدما سجل ستة أهداف.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 14: Harry Kane of England acknowledges the fans following the 2018 FIFA World Cup Russia 3rd Place Playoff match between Belgium and England at Saint Petersburg Stadium on July 14, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
هاري كين خلال أول مشاركة له في كأس العالم عام 2018 بروسيا (غيتي إيميجز)

 

وبينما تختلف بدايات النجوم ومساراتهم، يملك لامين يامال فرصة نادرة لكتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، إذا نجح في قيادة إسبانيا إلى اللقب وهو لا يزال في التاسعة عشرة من عمره.

المصدر: الفرنسية

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