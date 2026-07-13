فيفا يستبعد عشرات الحكام من كأس العالم وثنائي عربي ينجو من التصفية النهائية

استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الغالبية العظمى من حكام الساحة المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، مبقية على قائمة مصغرة تضم 12 حكما فقط لاستكمال إدارة المباريات المتبقية من المونديال.

وشهدت القائمة النهائية المصغرة التي ستقود المواجهات الحاسمة في المونديال، وجود حكمين عربيين فقط، وهما: أدهم مخادمة (الأردن) وجلال جيد (المغرب).

وإلى جانب الثنائي العربي، ضمت القائمة 10 حكام آخرين من مختلف القارات، هم: علي رضا فغاني (أستراليا)، وإسماعيل الفتح (الولايات المتحدة)، وخيسوس فالينزويلا (فنزويلا)، وويلتون سامبايو (البرازيل)، وجواو بينهيرو (البرتغال)، وإسبن إسكاس (النرويج)، وسيمون مارسينياك (بولندا)، وماوريتسيو مارياني (إيطاليا)، وغلين نيبيرغ (السويد)، وسلافكو فينسيتش (سلوفينيا).

8 حكام عرب في مونديال 2026

وكان الفيفا قد اختار في بداية البطولة 8 حكام عرب للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، قُسموا على النحو التالي قبل أن يتم استبعاد 6 منهم في التصفية الأخيرة:

عن قارة آسيا: القطري عبد الرحمن الجاسم، والسعودي خالد الطريس، والأردني أدهم مخادمة، والإماراتي عمر آل علي.

عن قارة أفريقيا: الجزائري مصطفى غربال، والمغربي جلال جيد، والموريتاني دحان بيده، والمصري أمين عمر.

خلفية تحكيمية ومونديال استثنائي

وبدأ الفيفا النسخة الحالية من المونديال بالاستعانة بعدد قياسي من الحكام: 51 حكما للساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما لتقنية الفيديو (VAR)، يمثلون 6 اتحادات قارية و49 اتحادا وطنيا.

وشهدت انطلاقة البطولة حادثة مؤسفة باستبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، إثر منعه من قبل السلطات الأمريكية من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله المسبق على تأشيرة الدخول.

وتعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم؛ حيث تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى، وإجراء 104 مباريات موزعة على ثلاث دول مضيفة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك) خلال الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.