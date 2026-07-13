مونديال 2026 يسجل أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة

واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استعراضه لمعدلات الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للقناة الإعلامية لفيفا على منصة إكس صورة تحمل إحصائية للحضور الجماهيري لمباريات البطولة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور وصل إلى 6 ملايين و527 ألفا و410 متفرجين.

وأضاف: "دعم جماهيري هائل داخل الملاعب في كأس العالم 2026، لقد تجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين".

وتعد بطولة كأس العالم 2026 أول نسخة موسعة تقام بمشاركة 48 منتخبا، وتشهد إقامة 104 مباريات.

وتتبقى من منافسات البطولة أربع مباريات، حيث ستلتقي إسبانيا ضد فرنسا، مساء الثلاثاء، وإنجلترا ضد الأرجنتين حاملة اللقب، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي. بينما ستقام مباراة الميدالية البرونزية، مساء الأحد المقبل، والمباراة النهائية بعدها بيوم.