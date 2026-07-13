عقدة "أركونادا" وريمونتادا لم تكتمل.. تاريخ المواجهات المثيرة بين فرنسا وإسبانيا

ستلتقي فرنسا وإسبانيا في مواجهة قوية في نصف نهائي كأس العالم في أمريكا الشمالية الثلاثاء في دالاس، حيث يسعى "الديوك" إلى بلوغ النهائي الثالث تواليا، فيما لا تزال "لا روخا" تطمح إلى استكمال إنجازها في كأس أوروبا عام 2024 بإحراز أكبر الألقاب.

وقبيل تلك المباراة، يستعرض تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية خمسا من أبرز المواجهات السابقة بين المنتخبين:

نهائي كأس أوروبا عام 1984: فرنسا – إسبانيا 2-0

جاء أول لقاء تنافسي بين الجارين الأوروبيين في نهائي كأس أوروبا عام 1984 في باريس، حيث توّج منتخب فرنسا بقيادة ميشال بلاتيني بأول لقب قاري في تاريخه.

وحُسمت المباراة على ملعب "بارك دي برانس" بفضل ركلة حرة لبلاتيني قبل مرور نحو ساعة من اللعب، أخطأ حارس إسبانيا لويس أركونادا في التعامل معها لتتسلل من بين يديه إلى الشباك مانحة التقدم لفرنسا.

وكان ذلك الهدف التاسع لبلاتيني في خمس مباريات بالبطولة، ومهّد الطريق نحو الفوز، رغم طرد إيفون لو رو في الدقائق الأخيرة، قبل أن يؤكد برونو بيلون التفوق.

تُوّجت فرنسا بطلة لأوروبا، فيما لم تبلغ إسبانيا نهائيا آخر حتى فوزها باللقب القاري عام 2008.

ثمن نهائي كأس العالم عام 2006: إسبانيا – فرنسا 1-3

جاء اللقاء الوحيد بين المنتخبين في كأس العالم قبل هذا العام في ألمانيا عام 2006، ضمن ثمن النهائي في هانوفر. وكانت إسبانيا تصدّرت مجموعتها بثلاثة انتصارات، فيما تأهلت فرنسا بصعوبة كوصيفة بعد تعادلين مع سويسرا وكوريا الجنوبية.

افتتحت إسبانيا التسجيل عبر دافيد فيا من ركلة جزاء، لكن فرانك ريبيري عادل النتيجة قبل الاستراحة، ثم وضع باتريك فييرا فرنسا في المقدمة مع اقتراب الوقت الإضافي، قبل أن يحسم زين الدين زيدان الفوز.

وخسرت فرنسا النهائي لاحقا بركلات الترجيح أمام إيطاليا، بينما خرجت إسبانيا خائبة، قبل أن تعوّض بتتويجها بكأس العالم عام 2010 بين لقبي كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2021: إسبانيا – فرنسا 1-2

تواجه المنتخبان مجددا في نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2021 في ميلانو، أمام حضور جماهيري محدود بسبب جائحة كوفيد.

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تقدمت إسبانيا عبر ميكيل أويارزابال بعد ساعة من اللعب، لكن كريم بنزيمة، العائد حديثا للمنتخب بعد غياب طويل، أدرك التعادل بتمريرة من كيليان مبابي، ثم سجل الأخير هدف الفوز، مانحا فرنسا اللقب الثاني في عهد المدرب ديدييه ديشان بعد مونديال 2018.

نصف نهائي كأس أوروبا عام 2024: إسبانيا – فرنسا 2-1

كان منتخب فرنسا مختلفا في كأس أوروبا عام 2024، إذ بلغ نصف النهائي بثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات، أحدها من ركلة جزاء والآخران بنيران صديقة.

وافتتح راندال كولو مواني التسجيل، وأصبح أول لاعب فرنسي يسجل من اللعب المفتوح في البطولة، لكن لامين جمال عادل النتيجة بتسديدة مذهلة قبل أربعة أيام من بلوغه 17 عاما. وأضاف داني أولمو هدف الفوز بعد دقائق، قبل أن تمضي إسبانيا نحو التتويج على حساب إنجلترا في النهائي.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025: إسبانيا – فرنسا 5-4

التقى المنتخبان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي بمدينة شتوتغارت. تقدمت إسبانيا 4-0 في بداية الشوط الثاني عبر نيكو وليامز وميكيل ميرينو وركلة جزاء من لامين جمال وبيدري.

قلص كيليان مبابي الفارق من ركلة جزاء، ثم أضاف جمال الهدف الخامس، قبل أن تعود فرنسا وترد عبر ريان شرقي وراندال كولو مواني، وبينهما هدف عكسي من داني فيفيان، ما جعل النتيجة أكثر تقاربا. وخسرت إسبانيا النهائي لاحقا بركلات الترجيح أمام البرتغال.

كما فازت 5-3 في نهائي كرة القدم بالألعاب الأولمبية عام 2024، بمشاركة مانو كونيه ومايكل أوليسي وجان-فيليب ماتيتا وديزيريه دويه وريان شرقي وباو كوبارسي وأليكس بايينا، وجميعهم مرشحون للمشاركة هذه المرة أيضا.