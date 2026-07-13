رياضة|كأس العالم 2026|إسبانيا

رودري للامين جمال: هذا ما تحتاجه لتصل إلى مستوى مبابي وهالاند

حفظ

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Lamine Yamal celebrates scoring their first goal with Rodri REUTERS/Claudia Greco
لامين جمال (يمين) يحتفل بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم 2026 أمام السعودية، وبجواره لاعب الوسط رودري (رويترز)
Published On 13/7/2026

أشاد رودري، قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، بنضج وموهبة زميله الشاب لامين جمال، لكنه وجه إليه نصائح مباشرة تتعلق بحاجته لتطوير وعيه التكتيكي والسيطرة على انفعالاته، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأوضح نجم خط وسط مانشستر سيتي أن جمال (19 عاما) لم يصل بعد إلى مستوى النجوم الكبار في المونديال مثل الفرنسي كيليان مبابي أو النرويجي إيرلينغ هالاند، مشيرا إلى أنه لا يزال يفتقر إلى النضج التكتيكي وإدراك مسار المباريات بسبب رغبته القوية في إثبات نفسه.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف رودري أن مدرب المنتخب، لويس دي لا فوينتي، أكد بدوره على حاجة اللاعب إلى مزيد من الهدوء وضبط النفس كونه عنصرا مهما للفريق بالكرة وبدونها.

(COMBO) This combination of files photos created on July 12, 2026, shows France's forward #10 Kylian Mbappe in Foxborough on July 9, 2026 (L); and Spain's forward #19 Lamine Yamal in Arlington on July 6, 2026.
مواجهة مرتقبة بين لامين جمال وكيليان مبابي في نصف نهائي كأس العالم 2026 (الفرنسية)‏

وواصل رودري تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يقدمه يامال لم يعد مفاجأة بعد النضج الكبير الذي أظهره في بطولة أمم أوروبا 2024، مقارنا ذلك ببداياته الشخصية حيث قال مبتسما إنه في نفس المرحلة العمرية ليامال لم يكن قد وصل بعد لمرحلة الاحتراف أو اللعب في المستويات العالية.

واختتم القائد الإسباني حديثه بالقول إن يامال لاعب نموذجي في مركزه ولديه رغبة كبيرة في التعلم وتحسين أدائه، معربا عن أمله في أن يكون له دور مؤثر في حسم بطاقة التأهل أمام "الديوك".

المصدر: الألمانية

إعلان