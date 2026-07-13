رودري للامين جمال: هذا ما تحتاجه لتصل إلى مستوى مبابي وهالاند

أشاد رودري، قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم، بنضج وموهبة زميله الشاب لامين جمال، لكنه وجه إليه نصائح مباشرة تتعلق بحاجته لتطوير وعيه التكتيكي والسيطرة على انفعالاته، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وأوضح نجم خط وسط مانشستر سيتي أن جمال (19 عاما) لم يصل بعد إلى مستوى النجوم الكبار في المونديال مثل الفرنسي كيليان مبابي أو النرويجي إيرلينغ هالاند، مشيرا إلى أنه لا يزال يفتقر إلى النضج التكتيكي وإدراك مسار المباريات بسبب رغبته القوية في إثبات نفسه.

وأضاف رودري أن مدرب المنتخب، لويس دي لا فوينتي، أكد بدوره على حاجة اللاعب إلى مزيد من الهدوء وضبط النفس كونه عنصرا مهما للفريق بالكرة وبدونها.

وواصل رودري تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يقدمه يامال لم يعد مفاجأة بعد النضج الكبير الذي أظهره في بطولة أمم أوروبا 2024، مقارنا ذلك ببداياته الشخصية حيث قال مبتسما إنه في نفس المرحلة العمرية ليامال لم يكن قد وصل بعد لمرحلة الاحتراف أو اللعب في المستويات العالية.

واختتم القائد الإسباني حديثه بالقول إن يامال لاعب نموذجي في مركزه ولديه رغبة كبيرة في التعلم وتحسين أدائه، معربا عن أمله في أن يكون له دور مؤثر في حسم بطاقة التأهل أمام "الديوك".