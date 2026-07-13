تصريح يشعل نصف النهائي.. كوناتي يرد على لامين جمال قبل مباراة فرنسا وإسبانيا

رد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني على تصريحات لاعب برشلونة لامين جمال بأن فرنسا عليها أن تخشى مواجهة إسبانيا، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، مساء الثلاثاء المقبل.

وكان نجم المنتخب الإسباني لامين جمال قد أكد أن منتخب بلاده لا يخشى مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، بل يرى أن المنتخب الفرنسي هو من ينبغي أن يقلق من إسبانيا، مستحضرا تفوق "لاروخا" على "الديوك" في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وفي تصريحات للصحفيين، رد كوناتي: "فليقل ما يشاء، لسنا خائفين، ولا يجب أن نخشى أحدا بل علينا أن نتسم بالتواضع ولا نقع في الفخ خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة".

وأضاف "تركيزنا على المباراة وليس على الضجة المثارة حولها، وبصراحة لا نلتفت لما يقال، بل نحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن، وفي النهاية سنرى من سيحقق الفوز".

وبشأن أبرز مفاتيح خطورة المنتخب الإسباني، أوضح كوناتي "لا نركز على إيقاف جمال فقط، بل إسبانيا فريق استثنائي يضم مجموعة من المواهب الفردية، لذا لا نركز على لاعب واحد فقط، لأن الفريق بأكمله يشكل خطورة.

وسلط المدافع الفرنسي الضوء على الأداء الجماعي لمنتخب إسبانيا في جميع الخطوط، قائلا "أسلوبهم الهجومي مميز واستثنائي للغاية".

وختم كوناتي تصريحاته بالقول "لكننا بحاجة لجهد جماعي في جميع خطوطنا وحتى حارس المرمى مانيان، لأن ما يقدمه منتخب إسبانيا أداء استثنائي ومذهل".

وسبق أن تفوق منتخب إسبانيا على فرنسا بالفوز (2-1) في قبل نهائي أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا قبل التتويج باللقب لاحقا على حساب إنجلترا.

وكرر الإسبان تفوقهم بالفوز (5-4) على فرنسا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنهم خسروا اللقب في النهاية أمام البرتغال بركلات الترجيح.