خسروا الرهان.. كيف أجبرت الهزيمة أمام إنجلترا الخطوط الجوية النرويجية على تغيير شعارها؟

أوفت الخطوط الجوية النرويجية بتحديها لنظيرتها الخطوط الجوية البريطانية، بتغيير صورة حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى شعار منافستها.

واستفزت الخطوط النرويجية نظيرتها البريطانية طوال الأسبوع الماضي قبل مباراة منتخبي النرويج وإنجلترا في ميامي ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث طالبت الخاسر بتغيير شعاره في اليوم التالي للمباراة.

وتأهلت إنجلترا بعد الفوز على النرويج بنتيجة (2-1) اليوم الأحد، بعدما قلبت تأخرها إلى انتصار بعد التمديد للوقت الإضافي.

ونشرت الخطوط النرويجية عبارة "أحسنت يا إنجلترا"، وغيرت شعارها إلى شعار الخطوط البريطانية.

وفي تفاصيل المباراة، واصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الثمين (2-1) على منتخب النرويج، فجر الأحد، في دور الثمانية لمونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب النرويج بالتقدم بهدف مباغت حمل توقيع أندرياس شييلديروب في الدقيقة 36، قبل أن يحرز بيلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لعب خلاله بيلينغهام دور البطولة أيضا، عقب تسجيله الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93.

وضرب منتخب إنجلترا -الذي تأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2018 في روسيا- موعدا في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من لقاء الأرجنتين وسويسرا، الذي يقام في وقت لاحق، اليوم الأحد.