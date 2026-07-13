بعد 14 عاماً.. بيليتش يعود لقيادة منتخب كرواتيا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم الاثنين رسمياً تعيين سلافن بيليتش مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، ليعود إلى منصبه السابق الذي تولاه بين عامي 2006 و2012.

وجاء التعاقد مع بيليتش البالغ من العمر 57 عاماً عقب رحيل زلاتكو داليتش في أعقاب خروج كرواتيا من بطولة كأس العالم عام 2026.

وأنهى المنتخب الكرواتي مشواره في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن إنجلترا، قبل أن يودع المونديال بالخسارة بنتيجة 1-2 أمام البرتغال في دور الـ32.

وقال بيليتش في منشور عبر الحساب الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم على منصة "إكس": "لدي ثقة كاملة في لاعبينا، ومن مسؤوليتي جلب الطاقة والطموح والتصميم لضمان بقاء كرواتيا بين صفوة كرة القدم العالمية".

وأضاف: "أنا سعيد حقاً ببدء هذا التحدي وأشعر بأني مستعد تماماً له، كمدرب أكثر نضجاً وخبرة مما كنت عليه في عام 2006، ولكن بالدوافع والرغبة نفسها لرؤية كرواتيا تظل قوية وجريئة وناجحة".

وخاض بيليتش 44 مباراة دولية مع منتخب بلاده كلاعب، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأوروبية عام 1996 وكأس العالم عام 1998.