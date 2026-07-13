ستشهد مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بين فرنسا وإسبانيا الثلاثاء الوقوف دقيقة صمت قبل بدايتها تكريما لضحايا اعتداء نيس في 14 يوليو/تموز 2016، وفقا لما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس يوم الاثنين.

وكتب ماكرون: "قبل فرنسا-إسبانيا، سيتم الوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا اعتداء نيس، بعد عشرة أعوام من 14 يوليو/تموز 2016. شكرا لرئيس "فيفا" على الاستجابة لطلب فرنسا وجميع الفرنسيين الذين عبّروا عن تضامنهم. لن ننسى أبدا"

كما أعلن عمدة نيس إريك سيوتي عبر منصة إكس: "أبلغني للتو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو بأن "فيفا" وافق على الوقوف دقيقة صمت قبل بداية نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا وإسبانيا"، مشيرا إلى أنه يشكر "بحرارة" رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو.

وكان سيوتي قد ناشد يوم الجمعة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الهيئة المنظمة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الوقوف دقيقة صمت قبل صافرة البداية المقررة عند الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا.

وقد نقل الاتحاد الفرنسي للعبة بدوره هذا الطلب إلى نظيره الدولي.

وأسفر اعتداء الدهس بشاحنة الذي نفذه محمد لحويج بوهلال، عن مقتل 86 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين في 14 يوليو/تموز 2016 على كورنيش "بروميناد ديزونغليه".

ومن المقرر أن يترأس ماكرون غدا الثلاثاء في نيس مراسم عند الساعة 18:00، قبل أن يحضر عرضا باستخدام طائرة مسيّرة على الكورنيش عينه حيث وقع الاعتداء.