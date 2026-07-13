ترمب يحدد بطله المفضل في كأس العالم 2026

بعد أن تبخر الحلم الأمريكي في مونديال 2026 بسقوط مدوٍ أمام بلجيكا بنتيجة (1-4)، لم يطل بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هوية المنتخب الذي سيمنحه تشجيعه في بقية مشوار البطولة.

وكشف أندرو جولياني، المستشار الخاص لترمب والمكلف بملف كأس العالم، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail)، أن بوصلة دعم الرئيس تتجه الآن نحو المنتخب الإنجليزي، مدفوعةً بالروابط التاريخية واللغوية العميقة التي تجمع البلدين.

ويرى جولياني أن معانقة "الأسود الثلاثة" للمجد العالمي في الولايات المتحدة بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الـ250 للاستقلال، ستحمل رمزية تاريخية استثنائية؛ حيث علّق قائلاً: "إذا لم يكتب القدر للولايات المتحدة الفوز باللقب في عام يوبيلها الـ250، فستكون قصة سينمائية رائعة أن يأتي الإنجليز إلى أمريكا ليتوجوا بالذهب وسط احتفالاتنا التاريخية".

وأضاف مستشار الرئيس مؤكداً على البعد العاطفي لهذا الخيار: "لقد تجرعت إنجلترا مرارة غياب الألقاب طيلة 60 عامًا، وسيكون اعتلاؤهم منصة التتويج هنا بمثابة نهاية مثالية لمعاناتهم الطويلة".

إنجلترا قادرة على الذهاب بعيدًا

وأكد جولياني ثقته في قدرة المنتخب الإنجليزي على المنافسة حتى النهاية، مشيرًا إلى أنه يعتبره من أفضل المنتخبات المتبقية في البطولة. وقال: "أعتقد تمامًا أن إنجلترا يمكنها الذهاب بعيدًا، فهي من بين أفضل الفرق الموجودة الآن".

كما أشار إلى أن ترمب يتابع بشكل خاص مشوار قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، الذي وصفه الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "لاعب عظيم ورجل عظيم".

وأضاف جولياني أن اهتمام ترمب بكرة القدم ليس جديدًا، مستشهدًا بعلاقته السابقة مع النجم الإنجليزي السابق واين روني.

وقال: "منذ بضع سنوات كنت ضمن مجموعة من الأشخاص الذين لعبوا الغولف مع الرئيس ترمب، وكان واين روني معنا. الرئيس يعرف كرة القدم جيدًا، وأعتقد أن ذلك يعود أيضًا إلى علاقته بابنه بارون".

هاري كين وبيلينغهام.. ثنائي الحلم الإنجليزي

ويرى مستشار ترمب أن هاري كين سيكون أحد أبرز مفاتيح نجاح إنجلترا في البطولة، معتبرًا أن قائد المنتخب الإنجليزي سيكون العامل الأهم إذا تمكن "الأسود الثلاثة" من رفع الكأس.

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وقال جولياني: "هاري كين هو الهداف الأول لإنجلترا، وإذا فازوا بالبطولة، فسيكون هو السبب الرئيسي".

وأضاف: "إنه أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق، إلى جانب وجود لاعب مثل بيلينغهام، وهما لاعبان من طراز رفيع".

كما أشاد بتوازن المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك كل المقومات اللازمة للمنافسة:

"إنجلترا تبدو لي فريقًا متوازنًا للغاية، ويجب أن تكون واثقة. كل ما يحتاجه المدرب هو غرس الإيمان في اللاعبين بأن لديهم القدرة على الفوز".

من البيت الأبيض إلى ملعب الغولف

وتأتي تصريحات جولياني بعد أن كشف هاري كين سابقًا عن تجربة غير مألوفة جمعته بالرئيس الأمريكي، عندما شاركه مباراة غولف في ولاية فلوريدا.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي إن اللقاء حدث في نهاية عام 2024، واصفا التجربة بأنها كانت "غير واقعية إلى حد ما"، خاصة بسبب مكانة ترمب.

وأوضح كين: "لعبت بشكل جيد بصراحة، لكنه دعاني قبل نحو 18 شهرًا عندما كنت في بالم بيتش".

وأضاف: "عندما يدعوك الرئيس إلى مكان ما، فإن مجرد لقائه واللعب معه في الغولف كان تجربة غير عادية".

وأشاد كين بمستوى ترمب في اللعبة قائلاً: "لعبه للغولف جيد جدًا بصراحة. آمل أن أتمكن من اللعب بنفس مستواه عندما أصل إلى عمره".

وختم قائد إنجلترا حديثه بالقول: "كانت تجربة فريدة، وكنت ممتنًا فقط لأنه دعاني للعب".