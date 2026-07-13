ميركاتو برشلونة.. لابورتا يحسم مصير رافينيا ويضع مهلة نهائية لصفقة ألفاريز

وصل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إلى دالاس بولاية تكساس، لحضور المباراة المرتقبة بين إسبانيا وفرنسا، في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء.

تحدث رئيس برشلونة إلى وسائل الإعلام التي كانت تنتظره في مقر إقامته بالولايات المتحدة، وتحدث عن العديد من الأمور بشأن جوليان ألفاريز

مهاجم أتلتيكو مدريد، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وأيضا مستقبل نجم الفريق رافينيا.

أكد لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الكتالونية: "رافينيا باقٍ معنا، لا توجد أي نية للاستغناء عنه، فهو ركيزة أساسية بعد دعم الهجوم بصفقتي أنتوني غوردون وأديمي، ولا يعني ذلك السماح برحيله".

وأضاف: "للأسف لم يتمكن رافينيا من تقديم أفضل ما لديه في المراحل النهائية من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، فلكانت النتائج قد اختلفت كثيرا بوجوده".

وأكد رئيس النادي الكتالوني التعاقد مع أديمي قائلا: "نحن متحمسون له للغاية، لقد أثار إعجابنا منذ فترة، فهو لاعب خطير وسريع، والمدير الرياضي ديكو أدار المفاوضات بامتياز، وسنعلن عن ضمه في الوقت المناسب".

صفقة جوليان ألفاريز!

وانتقل لابورتا للحديث عن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، قائلا: "لقد سجل هدفا رائعا أمام سويسرا".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، رد رئيس نادي برشلونة: "سنرى ما سيحدث، ولن نتعرض لأي ضغوط، بل سنحدد مسار الصفقة بتقديم عرض غير مفتوح، وسنعلن قريبا عن المهلة المتاحة لانتهاء هذا العرض الذي قدمناه لأن اللاعب يعجب مدرب الفريق والمدير الرياضي، وأعتقد بالفعل أنه لاعب رائع، وقدمنا عرضا كبيرا ولكن لن يكون مفتوحا".

وتابع: "أعتقد أن جوليان لاعب رائع، ونحن ما زلنا نتمسك بالعرض رغم قيمته الكبيرة، لكن صلاحيته ليست مفتوحة".

إعلان

وشدد خوان لابورتا: "لن نضغط على أتلتيكو مدريد، بل تواصلت مع مسؤولي النادي، وقلت لهم إن عرض برشلونة سار حتى يجد أتلتيكو مدريد بديلا للاعب، ولم يتطور الأمر أكثر من ذلك".

ورفض لابورتا الكشف عن المقابل المالي الذي قدمه برشلونة لضم جوليان ألفاريز، قائلا: "قلت كل ما لدي، لن أتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر من ذلك".