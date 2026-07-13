سابقة تاريخية في المربع الذهبي.. مونديال 2026 يكسر قواعده المعتادة

شهدت النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم حالة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، منذ إنشاء تصنيف المنتخبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واكتمل صباح اليوم أضلاع المربع الذهبي الأربعة، بلحاق إنجلترا والأرجنتين حامل اللقب، بفرنسا وصيف بطل النسخة الماضية وإسبانيا.

وذكرت شبكة "أوبتا" (opta) الشهيرة المتخصصة في البيانات أنه ولأول مرة منذ إنشاء تصنيف المنتخبات في عام 1993، تتمكن المنتخبات الأربعة الأولى في الترتيب العالمي، من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

من جهتها أشرات شبكة "أر أم سي سبورت" (rmcsport) الفرنسية إلى أن هذه الحالة لم تتغير بناء على التصنيف الجديد الصادر عن "فيفا" قبل أيام، عن ذلك الذي صدر قبل أيامٍ قليلة من انطلاق كأس العالم، رغم وجود تغيير في ترتيب المنتخبات بالمراكز الثلاثة الأولى.

وكان منتخب فرنسا الذي قفز مركزين وتصدّر الترتيب الحالي أول المتأهلين إلى دور الأربعة، بفوزه على المغرب 2-0.

وفي اليوم التالي لحق به المنتخب الإسباني ثالث الترتيب حاليا، الثاني في التصنيف السابق، بفوزه الشاق على بلجيكا 3-1.

أما منتخب إنجلترا الذي حافظ على مكانه في المركز الرابع في التصنيف الجديد والذي سبقه، فقد بلغ نصف النهائي بتجاوزه عقبة تظيره النرويجي بصعوبة بالغة وبنتيجة 2-1.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم لحق المنتخب الأرجنتيني ثاني الترتيب الحالي ومتصدر التنصيف السابق، بالثلاثي المذكور بتغلّبه على نظيره السويسري 3-1.

وتُعد هذه المرة الثالثة في تاريخ كأس العالم، التي يتأهل فيها 4 منتخبات إلى نصف النهائي، سبق لكلٍ منها التتويج باللقب مرة واحدة على الأقل.

عدد مرات تتويج كل منتخب بكأس العالم:

الأرجنتين: 3 مرات (1978، 1986، 2022).

فرنسا: مرتان (1998، 2002).

إنجلترا: 1 مرة (1966).

إسبانيا: 1 مرة (2010).

ونوّهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إلى أن "فيفا" لعب دورا بارزا في هذا السيناريو من خلال توزيع هذه المنتخبات الأربعة على أطراف مختلفة من جدول البطولة في حال تصدر كل منها لمجموعته.

ويقص المنتخبان الرنسي والإسباني شريط مباراتي الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وفي اليوم التالي ستلتقي إنجلترا مع الأرجنتين.

مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة:

الثلاثاء 14-7-2026

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فرنسا – إسبانيا على ملعب دالاس (الساعة 22:00).

الأربعاء 15-7-2026

إنجلترا – الأرجنتين على ملعب أتلانتا (الساعة 22:00).

ومن المقرر أن يتقابل الفائزان في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل عند (الساعة 22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب نيوجيرسي.

وفي اليوم السابق وتحديدا عند الساعة (00:00) منتصف الليل، يتواجه الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على ملعب ميامي.