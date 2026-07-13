لهيب المونديال يفرض شروطه.. "فيفا" و"فيفبرو" يبحثان بروتوكولات لمواجهة الحرارة

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) مشاورات مستمرة خلال بطولة كأس العالم 2026، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ظروف اللعب في درجات الحرارة المرتفعة، بحسب ما أكدته مصادر لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN).

وتهدف "فيفبرو" إلى التوصل إلى اتفاق مع "فيفا" بشأن اعتماد بروتوكولات واضحة وملزمة للتعامل مع درجات الحرارة المفرطة في البطولات المستقبلية، بعدما أثارت ظروف الطقس في النسخة الحالية من كأس العالم انتقادات واسعة.

وجاءت هذه التحركات بعدما أقيمت مباراة إنجلترا والنرويج في ربع النهائي، السبت، على ملعب "هارد روك" في ميامي، وسط درجة حرارة بلغت 33 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية.

لكن المؤشر الأكثر أهمية كان درجة حرارة البصيلة الرطبة (WBGT)، وهو مقياس يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة وعوامل مناخية أخرى لتقييم مدى خطورة الظروف على صحة اللاعبين، إذ بلغ عند انطلاق المباراة 31.1 درجة مئوية، أي أعلى بعدة درجات من الحد الأقصى الذي توصي به "فيفبرو"، والبالغ 28 درجة مئوية.

وتوصي "فيفبرو" بتأجيل أو إرجاء المباريات عندما يتجاوز مؤشر WBGT حاجز 28 درجة مئوية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق رسمي بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة اللاعبين بشأن اعتماد هذا الحد بشكل إلزامي.

في المقابل، تنص لوائح "فيفا" الحالية على منح اللاعبين استراحة لمدة ثلاث دقائق للتبريد وشرب المياه عندما يصل مؤشر WBGT إلى 32 درجة مئوية أو أكثر.

أما إذا تراوح المؤشر بين 27 و32 درجة مئوية، فيمكن للحكم منح استراحة تبريد بناء على طلب الفريقين، دون أن يكون ذلك إلزاميا.

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وكان "فيفا" و"فيفبرو" قد ناقشا ظروف اللعب بعد بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، ما دفع الاتحاد الدولي إلى جدولة عدد أكبر من مباريات كأس العالم الحالية على ملاعب مكيفة خلال الفترات الأكثر حرارة من اليوم.

وفي هذا الإطار، تقرر إقامة مباراتي الدور نصف النهائي عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي على ملعبين مكيفين في مدينتي دالاس وأتلانتا.

ورغم هذه الإجراءات، أكدت المصادر أن المناقشات بين "فيفا" و"فيفبرو" لا تزال مستمرة خلال البطولة، على أمل التوصل إلى لوائح ثابتة وواضحة تنظم إقامة المباريات في الظروف المناخية القاسية خلال البطولات المقبلة.