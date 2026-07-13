ذكريات مارادونا.. الأرجنتين تقدم طلبا خاصا للفيفا قبل موقعة إنجلترا

تقدّم المنتخب الأرجنتيني بطلب خاص للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل مباراته المرتقبة ضد نظيره الإنجليزي في نهائيات كأس العالم عام 2026.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أتلانتا، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في الدور نصف النهائي.

طلب أرجنتيني

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني طلبوا من "فيفا" السماح للفريق بارتداء الطقم الأزرق بالكامل، بدلا من القميص التقليدي المخطط بالأزرق والأبيض.

وارتدى لاعبو "التانغو" القميص الأساسي في 5 من أصل 6 مباريات خاضها في النسخة الحالية من كأس العالم، وكان الاستثناء مباراته ضد الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي فازت الأرجنتين فيها بنتيجة 3-1.

من جانبه أشار موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني إلى أن المنتخب الأرجنتيني ارتدى الطقم الأزرق الداكن في اثنين من أشهر انتصاراته على إنجلترا بالتحديد، خلال منافسات كأس العالم.

وجاءت المناسبة الأولى في المباراة الشهيرة التي فازت بها الأرجنتين بنتيجة 2-1 في ربع نهائي مونديال عام 1986، وسجل الهدفين أسطورته دييغو أرماندو مارادونا بطريقة ما زالت حديث العالم حتى يومنا هذا.

أما الثانية فكانت في ثمن نهائي مونديال عام 1998، حين فازت الأرجنتين أيضا بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء تلك المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فأل حسن

وعلّق الموقع البريطاني على ذلك بالقول "يبدو أن منتخب الأرجنتين يعتقد أن ارتداء الطقم الأزرق الداكن مرة أخرى قد يكون فألا حسنا".

وتُعد مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا هي الأولى بين المنتخبين في كأس العالم، منذ أن تقابلا آخر مرة في دور المجموعات بمونديال عام 2002، حينها فاز "الأسود الثلاثة" بهدف وحيد سجله ديفيد بيكهام من علامة الجزاء.

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كما تُعتبر الأولى على الإطلاق التي يواجه فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب إنجلترا طوال مسيرته الكروية.

وقال ميسي في تصريح لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية "اللعب ضد إنجلترا أمر خاص لأنهم من المنتخبات القوية، المباريات ضد مثل هذه الفرق تكون مميزة دائما".

وختم ميسي "إنها المرة الأولى التي سألعب فيها ضدهم. لقد لعبت ضد الجميع باستثناء إنجلترا، لذا سيكون الأمر رائعا لهذا السبب أيضا".

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل لنصف نهائي مونديال عام 2026، بعد فوزه الشاق على نظيره السويسري 3-1 في مباراة امتدت لـ120 دقيقة.

وقبلها بساعات قليلة كان المنتخب الإنجليزي قد سبق الأرجنتين إلى المربع الذهبي، عقب انتصاره الصعب أيضا على النرويج 2-1 في مباراة ذهبت إلى شوطين إضافيين.