بين الفوكلاند ومارادونا.. شبح الماضي يطارد قمة الأرجنتين وإنجلترا

تستعد السلطات الأمنية في مدينة أتلانتا الأمريكية لاختبار صعب، عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم عام 2026، في مواجهة تجمع بين اثنين من أكبر المنافسين تاريخيا، لكن خلفها أيضا توترات سياسية وذكريات لم تختف رغم مرور عقود.

وسيحتضن ملعب مرسيدس بنز المباراة المرتقبة أمام أكثر من 75 ألف متفرج، وسط توقعات بحضور جماهيري مناصفة بين مشجعي المنتخبين، في وقت لن يتم فيه الفصل بشكل كامل بين الجماهير التي تشتري تذاكرها خارج القنوات الرسمية للاتحادات الوطنية.

ورغم أن جماهير إنجلترا حظيت بإشادة بسبب سلوكها خلال البطولة حتى الآن، فإن السلطات تدرك حساسية المواجهة، خاصة مع وجود ملفات تاريخية قد تشعل الأجواء، أبرزها حرب جزر الفوكلاند عام 1982 والعداء الكروي الذي ارتبط بمواجهة المنتخبين في مونديال عام 1986.

من الفوكلاند إلى مارادونا

لم تغب قضية جزر الفوكلاند, أو مالفيناس كما تسميها الأرجنتين، عن المشهد، إذ ردد لاعبو المنتخب الأرجنتيني عقب تأهلهم الصعب على حساب مصر أهازيج تضمنت إشارات إلى الجزر المتنازع عليها وإلى أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا.

لكن لاعب الوسط رودريغو دي بول حاول تهدئة الأجواء، مؤكدا أن المواجهة يجب أن تبقى رياضية.

وقال إن ذكريات مارادونا ومباراة عام 1986 تعود إلى الواجهة، لكنه شدد على أن قضية الفوكلاند مكانها النقاش السياسي وليس ملعب كرة القدم.

وتعود جذور التوتر إلى حرب استمرت عشرة أسابيع بين البلدين عام 1982، وأسفرت عن مقتل 649 جنديا أرجنتينيا و255 بريطانيا، لتبقى القضية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الطرفين.

مواجهة كروية تحمل إرثا ثقيلا

ولا تقتصر الإثارة على التاريخ السياسي، إذ تستعيد الجماهير أيضا واحدة من أشهر مباريات كأس العالم، عندما قاد مارادونا الأرجنتين لإقصاء إنجلترا في ربع نهائي مونديال عام 1986 بهدفه الشهير بـ"يد الرب"، قبل أن يسجل هدفا فرديا أصبح من أجمل أهداف البطولة عبر التاريخ.

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هذه المرة، سيكون الصراع بين جيل جديد من النجوم، على رأسهم قائد إنجلترا هاري كين، والمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، الذي يخوض أول مواجهة له أمام الأسود الثلاثة في مسيرته الدولية.

ووصف ميسي المنتخب الإنجليزي بأنه قوة كروية كبيرة، مؤكدا أن مواجهة منتخب بهذا الحجم ستكون خاصة، لا سيما أنها المرة الأولى التي يواجه فيها إنجلترا بقميص الأرجنتين.

أتلانتا ترفع درجة التأهب

وأعلنت شرطة أتلانتا تعزيز الإجراءات الأمنية عبر نشر مزيد من العناصر حول الملعب ومناطق تجمع الجماهير، بهدف منع أي احتكاكات وضمان إقامة المباراة في أجواء آمنة.

وبينما يحلم المنتخبان ببطاقة العبور إلى النهائي، تحمل هذه القمة قصة أكبر من مجرد 90 دقيقة؛ فهي مواجهة بين تاريخين، وذاكرتين، وجماهير تحمل معها سنوات من المنافسة والجدل، في واحدة من أكثر مباريات مونديال عام 2026 ترقبا.