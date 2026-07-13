أول تصريحات إيراولا بعد توليه تدريب ليفربول الإنجليزي

أكد أندوني إيراولا أنه يريد الاستمتاع بـ"سحر" توليه تدريب ليفربول، ويدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتقه.

وسيبدأ المدرب السابق لبورنموث رسميا فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء، رغم وجود عدد محدود فقط من اللاعبين الأساسيين، بسبب تأثير كأس العالم على جداول عودة معظم أفراد الفريق.

وأقر بأنه لن يدرك حقا حجم القفزة من بورنموث إلا بعد أن يتأقلم بالكامل مع كل ما يرافق الجلوس على مقعد القيادة في أنفيلد، بما في ذلك

التعرف على المدينة إلى جانب النادي.

لكنه تعهد بألا يغير نفسه رغم أنها أكبر تحدٍ في مسيرته الكروية.

وقال في مؤتمره الصحفي الأول: "أريد أن أعتقد أنني أفهم. ربما لن أعرف ذلك بالكامل إلا عندما أكون هنا وأمر ببعض التجارب، لكنني هنا لأعيش تلك المواقف، وأنا مستعد لها".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أدرك أن هذا نادٍ ضخم، وكل ما سأقوله الآن سيخضع لأكبر قدر من التدقيق، وعليك أن تكون شديد الانتباه للأخطاء".

وتابع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا: "لكنني لا أريد أن أكون حذرا أكثر من اللازم. أود أن أتصرف بشكل طبيعي، ولن أعيش داخل فقاعتي – فقط ملعب التدريب والمنزل. أود أن أذهب إلى المدينة، وأختبرها، أعرف بعض الأماكن، وسأضطر لالتقاط بعض الصور".

وقال: "لكن هذا أيضا جزء من سحر أن تكون مدربا لليفربول. أود ألا أغير كثيرا".

يتولى إيراولا المهمة خلفا لأرنه سلوت، الذي أقيل بعد عام من التتويج باللقب، بعدما انقلب عليه المشجعون عقب موسم مخيب للآمال أنهى فيه

ليفربول الدوري خامسا.

وعندما سئل عن رسالته إلى الجماهير، أضاف إيراولا: "أود أن أقدم لهم فريقا يشعرون بالفخر به".

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم، وخاصة ليفربول، تقوم على التواصل: التواصل مع الناس، والتواصل مع جماهيرنا".

وأوضح: "علينا أن نكون فريقا يعمل بجد، مكثفا، شرسا، حتى يتمكن الجميع من التعرف عليه، ويشعر الجميع بالراحة في دعم هذا الفريق".