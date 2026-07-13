رياضة|بطولات عالمية|دولي

أول تصريحات إيراولا بعد توليه تدريب ليفربول الإنجليزي

حفظ

TOPSHOT - Andoni Iraola, the new manager for English Premier League football side Liverpool, poses as he meets the media at the team's training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on July 13, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP)
أندوني إيراولا، مدرب ليفربول الجديد يدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتقه (الفرنسية)
Published On 13/7/2026

أكد أندوني إيراولا أنه يريد الاستمتاع بـ"سحر" توليه تدريب ليفربول، ويدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتقه.

وسيبدأ المدرب السابق لبورنموث رسميا فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الثلاثاء، رغم وجود عدد محدود فقط من اللاعبين الأساسيين، بسبب تأثير كأس العالم على جداول عودة معظم أفراد الفريق.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأقر بأنه لن يدرك حقا حجم القفزة من بورنموث إلا بعد أن يتأقلم بالكامل مع كل ما يرافق الجلوس على مقعد القيادة في أنفيلد، بما في ذلك
التعرف على المدينة إلى جانب النادي.

لكنه تعهد بألا يغير نفسه رغم أنها أكبر تحدٍ في مسيرته الكروية.

وقال في مؤتمره الصحفي الأول: "أريد أن أعتقد أنني أفهم. ربما لن أعرف ذلك بالكامل إلا عندما أكون هنا وأمر ببعض التجارب، لكنني هنا لأعيش تلك المواقف، وأنا مستعد لها".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أدرك أن هذا نادٍ ضخم، وكل ما سأقوله الآن سيخضع لأكبر قدر من التدقيق، وعليك أن تكون شديد الانتباه للأخطاء".

وتابع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا: "لكنني لا أريد أن أكون حذرا أكثر من اللازم. أود أن أتصرف بشكل طبيعي، ولن أعيش داخل فقاعتي – فقط ملعب التدريب والمنزل. أود أن أذهب إلى المدينة، وأختبرها، أعرف بعض الأماكن، وسأضطر لالتقاط بعض الصور".

وقال: "لكن هذا أيضا جزء من سحر أن تكون مدربا لليفربول. أود ألا أغير كثيرا".

يتولى إيراولا المهمة خلفا لأرنه سلوت، الذي أقيل بعد عام من التتويج باللقب، بعدما انقلب عليه المشجعون عقب موسم مخيب للآمال أنهى فيه
ليفربول الدوري خامسا.

وعندما سئل عن رسالته إلى الجماهير، أضاف إيراولا: "أود أن أقدم لهم فريقا يشعرون بالفخر به".

وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم، وخاصة ليفربول، تقوم على التواصل: التواصل مع الناس، والتواصل مع جماهيرنا".

وأوضح: "علينا أن نكون فريقا يعمل بجد، مكثفا، شرسا، حتى يتمكن الجميع من التعرف عليه، ويشعر الجميع بالراحة في دعم هذا الفريق".

إعلان
المصدر: الألمانية

إعلان