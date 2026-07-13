أوروغواي تستنجد بأسطورتها.. هل يملك فورلان وصفة استعادة الهيبة؟

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم عن تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وكان بيلسا قد استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروغوياني من بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا من دور المجموعات.

وسيواجه فورلان (47 عاما) وهو النجم الأسطورة للكرة في بلاده، تحديا كبيرا في مسيرته التدريبية، حيث يتمثل الأمر في إعادة بناء المنتخب الذي دخل المونديال بطموحات كبيرة لكنه ودعه بواحد من أسوأ العروض التي قدمها في تاريخه.

واحتل منتخب أوروغواي المركز الثالث في المجموعة الثامنة بالمونديال برصيد نقطتين في المجموعة التي ضمت إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية، كما فشل في التأهل من دور المجموعات، وشهدت البطولة خيبة أمل كبيرة لبيلسا الذي استقال بعد وقت قصير من نهاية مشوار فريقه في المونديال.

وذكر الاتحاد الأوروغوياني في بيان له أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس/آذار 2027، ثم سيقيم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل كأس العالم المقبلة.

وحسبما أوضح الاتحاد، فإن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أوروغواي لأقل من 20 عاما، والذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب في عام 2027، حيث ستكون تلك بطولة حاسمة لتطوير جيل جديد من اللاعبين.

ويعد فورلان ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب الأوروغوياني برصيد 36 هدفا، كما أنه تألق في مونديال جنوب أفريقيا 2010 وتوج هدافا للبطولة برصيد خمسة أهداف، كما فاز بلقب كوبا أمريكا عام 2011.