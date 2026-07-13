أستاذ كيمياء طرد 86 لاعبا.. من هو حكم مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم؟

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أمريكا الشمالية، وتقام المواجهة على ملعب أرلينغتون (إيه تي آند تي) في تكساس.

وستكون هذه المباراة الرابعة لبارتون في كأس العالم، ليعزز رقمه القياسي كأكثر حكم من منطقة أمريكا الوسطى إدارةً للمباريات في تاريخ البطولة، إذ أدار في هذه النسخة مباراتي تركيا وباراغواي واليابان والسويد في دور المجموعات، وسويسرا ضد كولومبيا في دور الـ16.

وفي النسخة الماضية من كأس العالم (قطر 2022) أدار بارتون ثلاث مباريات، لتصبح حصيلته سبع مباريات، متقدماً على الغواتيمالي كارلوس باتريس الذي كان الحكم الرئيسي في خمس مباريات.

حكم مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم

يُعرف بارتون بحزمه في اللحظات الحاسمة من المباراة، وطوال مسيرته الاحترافية، أدار أكثر من 300 مباراة رسمية، وتعكس إحصاءاته نهجاً صارماً، حيث أشهر أكثر من 1400 بطاقة صفراء و86 بطاقة حمراء مباشرة، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبات بارتون أول حكم في التاريخ يطرد لاعبا بسبب تغطيته فمه أثناء مخاطبة الخصم، وهو الباراغوياني ميغيل ألميرون، وذلك خلال مباراة تركيا وباراغواي.

واستُدعي بارتون (35 عاما) إلى تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) من قبل الحكم القطري خميس محمد المري، وبعد مراجعة اللقطة لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء في وجه ألميرون.

ولد بارتون في 27 يناير/كانون الثاني 1991 بمدينة سانتا آنا، ثاني أكبر مدن السلفادور، ويعمل محاضرا وأستاذا للكيمياء في إحدى الجامعات المحلية، وحصل على الشارة الدولية من فيفا عام 2018.

ويعد بارتون من الحكام المعروفين في بلاده وكذلك المنطقة العربية، إذ أدار 7 مباريات في دوري روشن السعودي خلال 3 مواسم، أبرزها الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في الجولة 22 من موسم 2023-2024.

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كما ظهر في مباراتين بدوري المحترفين في الإمارات، واحدة في موسم 2023-2024 وجمعت بين الوحدة والوصل، والأخرى بين العين وخورفكان في الجولة الرابعة من الموسم الحالي.

وأسند إلى بارتون تحكيم الكثير من المباريات في العديد من البطولات المحلية والقارية والدولية أيضاً، آخرها حضوره في النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.

أهم البطولات التي شارك بارتون في تحكيم مبارياتها:

كأس العالم: 7 مباريات

دوري أبطال الكونكاكاف: 20 مباراة.

كأس الدوريات التي تجمع بين أندية الدوريين المكسيكي والأمريكي: 6 مباريات.

تصفيات كأس العالم لمنطقة الكونكاكاف: 6 مباريات.

دوري أمم الكونكاكاف للمنتخبات: 6 مباريات.

الكأس الذهبية: 5 مباريات.

كأس العالم للأندية: 3 مباريات.

مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية: مباراتان.

كوبا أمريكا: مباراة واحدة.

أوقف مباراتين ووبخه شقيق رئيس السلفادور

في 19 فبراير/شباط الماضي قررت لجنة الحكام في اتحاد السلفادور لكرة القدم، إيقاف بارتون عن التحكيم مباراتين في البطولات المحلية، بشكل مؤقت.

وجاء هذا القرار استجابة للانتقادات والجدل حول قراراته التحكيمية خلال مواجهة فريقي أغيلا وأليانزا، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الإياب (كلوسورا) والتي فجرت غضب الناديين وجماهيرهما على حد تعبير موقع "السلفادور" المحلي.

وأشار الموقع إلى أن ما وصفه بـ"التقدير" التحكيمي لبعض القرارات أثر بشكل مباشر في نتيجة المباراة وأجوائها.

وتعرض حينها بارتون لانتقادات لاذعة من رئيس المعهد الوطني للرياضة في السلفادور (يوازي وزارة الرياضة) ياميل بوكيلي، وهو شقيق الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي.

وقال ياميل بوكيلي بعد إيقاف بارتون: "لا أحد فوق القانون أو فوق مراجعة الأداء، حتى لو كان حكما دوليا وموندياليا مثل بارتون"، مشيراً إلى أن الأخطاء التي حدثت في تلك المباراة كانت "غير مقبولة" وتؤثر على نزاهة المنافسة المحلية.

أول من عاقب ميسي

أدار بارتون في 2 أغسطس/آب 2023 مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات، وفيها أشهر بطاقة صفراء في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تلك البطاقة هي الأولى التي يتلقاها ميسي منذ وصوله إلى إنتر ميامي في صيف ذلك العام.

وفي تلك المباراة اكتفى بارتون بالبطاقة الصفراء رغم مطالبات لاعبي أورلاندو سيتي ومدربهم أوسكار باريخا بإشهار الثانية وبالتالي طرد ميسي، بسبب تدخله المتهور على سيزار أراوخو بعيداً عن الكرة.

وقال باريخا بعد تلك المباراة: "على الحكم أن يكون عادلاً وهذا لم يحدث اليوم. هناك بعض اللقطات التي تستوجب بطاقتين صفراوين، مع ليو لا يهمني من يكون بل يجب أن يعامل بنفس المعيار".