64 منتخبا بدل 48.. إنفانتينو يفتح الباب أمام أكبر توسع في تاريخ المونديال

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أنه يدرس بجدية مقترح توسيع بطولة كأس العالم لتضم 64 منتخبا مستقبلا، مؤكدا أن الفكرة تستحق دراسة متأنية عقب انتهاء النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح إنفانتينو أن الاتحاد الدولي سيقيّم المقترح بعناية، في ظل التطورات التي شهدتها البطولة خلال السنوات الأخيرة، واتساع قاعدة المشاركة بين منتخبات العالم، وربما تكون البداية في النسخة المقبلة عام 2030.

نجاح نسخة 2026 يعزز الفكرة

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن رضاه عن النسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدا أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا حققت نجاحا كبيرا، رغم المخاوف التي سبقت البطولة بشأن تأثير التوسع على المستوى الفني.

وقال إنفانتينو: "يجب أن يكون العالم بأسره قادرا على الحلم بكأس العالم، وليس أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط".

وأضاف: "يُعد التوسع نجاحا باهرا، ويمكن ملاحظة أن مستوى المنتخبات بشكل عام مرتفع للغاية، وهو في ازدياد مستمر في جميع أنحاء العالم".

وشهدت نسخة كأس العالم عام 2026 زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا، مع استحداث دور جديد للأدوار الإقصائية، إذ تأهلت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات، إلى دور الـ32.

ووفقا للمقترح الجاري بحثه، فإن رفع عدد المنتخبات إلى 64 لن يزيد عدد المباريات التي يخوضها كل منتخب، إذ سيُعاد العمل بنظام تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني فقط من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ارتفاع عدد المباريات

وأدى نظام الـ48 منتخبا إلى إقامة 104 مباريات على مدار خمسة أسابيع، وهو أكبر عدد من المباريات في تاريخ البطولة.

وإذا اعتُمد نظام الـ64 منتخبا مستقبلا، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد المباريات إلى 128، وهو ما سيشكل توسعا جديدا في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات، ويمنح عددا أكبر من الدول فرصة تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم.