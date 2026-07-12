رياضة|كأس العالم 2026|السنغال

نجم "أسود التيرانغا" ينتصر.. إقالة باب تياو من تدريب السنغال

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NOTTINGHAM, ENGLAND - JUNE 10: Pape Thiaw, Head Coach of Senegal looks on prior to the international friendly match between England and Senegal at City Ground on June 10, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)
باب تياو مدرب السنغال المقال (غيتي)
Published On 12/7/2026

أقال الاتحاد السنغالي لكرة القدم السبت مدربه باب تياو بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم 2026.

وعقب اجتماع لجنته التنفيذية "تقرر الشروع في إجراءات إنهاء مهام المدير الفني للمنتخب الوطني، السيد باب تياو، إلى جانب جميع أعضاء جهازه الفني".

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وتابع البيان: "يأتي هذا القرار عقب خروج المنتخب السنغالي من دور الـ32 لكأس العالم 2026. وبعد تقييم معمق للنتائج الرياضية وآفاق المنتخب الوطني، رأت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، بما يخدم المصلحة العليا لكرة القدم السنغالية".

وخسرت السنغال مباراة الافتتاح أمام فرنسا 1-3، ثم مع النرويج 2-3 قبل أن تحقق فوزا كبيرا على العراق 5-0، سمح لها أن تكون بين أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي دور الـ32، تقدمت على بلجيكا 2-0 حتى الدقيقة 86، وكانت في طريقها إلى ثمن النهائي، قبل أن تتلقى ثلاثة أهداف آخرها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Senegal's Pathe Ciss looks dejected after the match as Senegal are eliminated from the World Cup REUTERS/Lee Smith
حزن لاعب سنغالي عقب الخروج من كأس العالم 2026 على حساب بلجيكا (رويترز)

عقب الخروج من كأس العالم، طالبت الجماهير السنغالية بإجراء تغييرات جذرية في هيكلية المنتخب الوطني، حيث حظيت العرائض المطالبة بإقالة تياو بدعم واسع، كما أشارت تقارير إلى وجود توترات داخلية في صفوف المنتخب في أعقاب البطولة.

وهدد لاعب وسط السنغال باب غاي بالتوقف عن اللعب مع المنتخب "طالما بقي هذا الجهاز الفني".

وكان تياو (45 عاما) الذي حل بدلا من أليو سيسيه أواخر عام 2024، قاد منتخب السنغال إلى نهائي كأس أفريقيا مطلع العام الذي أحرزه على حساب المغرب، قبل أن يُسحب منه اللقب لاحقا بقرار من الاتحاد الأفريقي.

المصدر: الفرنسية

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