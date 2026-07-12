موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. النتائج والقنوات الناقلة

ينطلق بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم بمباراة فرنسا ضد إسبانيا في النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

وتأهل لنصف نهائي المونديال 4 منتخبات هي:

منتخب فرنسا بعد فوزه 2-0 على المغرب في ربع النهائي.

إسبانيا بعد فوزها على بلجيكا 2-1.

إنجلترا بعد انتصارها 2-1 على النرويج.

الأرجنتين بعد فوزها 3-1 على سويسرا.

وفيما يلي نستعرض نصف النهائي لكأس العالم 2026 مع النتائج والمواعيد والقنوات الناقلة.

مباراتا نصف نهائي كأس العالم 2026

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026

مباراة 101: فرنسا ضد إسبانيا (الساعة 22:00).

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

مباراة 102: إنجلترا ضد الأرجنتين (الساعة 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

مباراة 103: الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

مباراة 104: الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026

تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية: