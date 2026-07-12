موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. النتائج والقنوات الناقلة
Published On 12/7/2026|
آخر تحديث: 17:44 (توقيت مكة)
ينطلق بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم بمباراة فرنسا ضد إسبانيا في النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.
وتأهل لنصف نهائي المونديال 4 منتخبات هي:
- منتخب فرنسا بعد فوزه 2-0 على المغرب في ربع النهائي.
- إسبانيا بعد فوزها على بلجيكا 2-1.
- إنجلترا بعد انتصارها 2-1 على النرويج.
- الأرجنتين بعد فوزها 3-1 على سويسرا.
وفيما يلي نستعرض نصف النهائي لكأس العالم 2026 مع النتائج والمواعيد والقنوات الناقلة.
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مباراتا نصف نهائي كأس العالم 2026
الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
- مباراة 101: فرنسا ضد إسبانيا (الساعة 22:00).
الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026
- مباراة 102: إنجلترا ضد الأرجنتين (الساعة 22:00).
مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- مباراة 103: الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).
المباراة النهائية لكأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- مباراة 104: الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).
قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026
تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:
- شبكة بي إن سبورتس القطرية: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.
- شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.
- منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.
- الترددات الأرضية: تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.
- الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".
المصدر: الجزيرة