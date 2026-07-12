من الملعب إلى المدرجات.. المكسيكي مورا يظهر برفقة عائلة هالاند (فيديو)

على الرغم من انتهاء مشوار المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2026، واصل لاعب الوسط الشاب جيلبرتو مورا جذب اهتمام الجماهير، بعدما ظهر في مدرجات مباراة النرويج وإنجلترا ضمن الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي، مستغلا فترة إجازته الصيفية لمتابعة منافسات البطولة من أرض الملعب.

وأثار مورا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت وكيلة أعماله رافايلا بيمينتا صورة له من مدرجات الملعب في مدينة ميامي، لتنتشر الصورة سريعا بين الجماهير التي أشادت بحضور أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم المكسيكية لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة.

لقاء غير متوقع مع عائلة هالاند

وبعد نهاية المباراة، شوهد مورا برفقة أفراد من عائلة نجم المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند، في مشهد لفت الأنظار وأثار تساؤلات المتابعين.

ويعود هذا التقارب إلى أن مورا وهالاند يرتبطان بالوكالة نفسها التي تتولى إدارة أعمالهما، وهو ما يفسر العلاقة الوثيقة بين الدائرتين المحيطتين باللاعبين.

ويعكس هذا المشهد طبيعة العلاقات المتشابكة داخل عالم كرة القدم، إذ يلتقي نجم عالمي بحجم هالاند مع لاعب شاب يشق طريقه بثبات نحو النجومية، في صورة اعتبرها كثيرون مؤشرا على المستقبل الواعد الذي ينتظر مورا.

ومن أكثر اللقطات التي حظيت بتفاعل واسع، انضمام مورا إلى جماهير المنتخب النرويجي، حيث شارك المشجعين هتافاتهم وأجواءهم الاحتفالية عقب المباراة.