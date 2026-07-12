عودة إلى الجذور.. قرار برازيلي حاسم بعد كارثة كأس العالم

وضع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خطة جديدة تهدف إلى زيادة عدد المباريات التي يخوضها المنتخب الأول على أرضه، مع منح مدن شمالي شرقي البلاد أولوية في استضافة اللقاءات الدولية، في خطوة تستهدف إعادة المنتخب إلى جماهيره بعد سنوات من إقامة معظم مبارياته الودية خارج البرازيل.

وتأتي هذه التوجهات ضمن مشروع إعادة ترتيب أوراق المنتخب عقب خروجه من دور الستة عشر لكأس العالم 2026 أمام النرويج، حيث بدأ الاتحاد العمل على مرحلة جديدة تشمل تغييرات إدارية، إلى جانب استمرار المشروع الفني بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي مستمر.. وتغيير في الجهاز الفني

ورغم الانتقادات التي تعرض لها المنتخب بعد الخروج المبكر من المونديال، فإن الاتحاد البرازيلي جدد ثقته في كارلو أنشيلوتي، الذي يرتبط بعقد يمتد لـ 4 سنوات ويعتزم مواصلة مهمته مع المنتخب.

وفي المقابل، سيشهد الجهاز الفني تغييرًا بارزًا برحيل دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب ومساعده، الذي سيغادر المنتخب لتولي مهمة جديدة مع نادي ليل الفرنسي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "إستاداو" (Estadão) البرازيلية، فإن إدارة الاتحاد ترى ضرورة إنهاء الاعتماد المتزايد على إقامة المباريات الودية خارج البلاد.

وتكشف الأرقام هذا التوجه، إذ خاض المنتخب البرازيلي آخر 5 مباريات ودية، ولم تُقم سوى مباراة واحدة داخل البرازيل، وكانت أمام منتخب بنما على ملعب ماراكانا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 6-2 قبل السفر إلى كأس العالم.

أما المباريات الأربع الأخرى، فأقيمت 3 منها في الولايات المتحدة، فيما احتضنت فرنسا المباراة المتبقية.

كما تعود آخر مباراة ودية خاضها المنتخب داخل البرازيل قبل مواجهة بنما إلى عام 2019 أمام منتخب هندوراس، والتي انتهت بفوز كبير بنتيجة 7-0، فيما أقيمت جميع المباريات الودية الـ 14 التي لعبها المنتخب بين هاتين المناسبتين خارج الأراضي البرازيلية.

وبدأ الاتحاد البرازيلي بالفعل البحث عن ملاعب تستضيف مباريات المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، المقررة بين 9 و17 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقبل تلك الفترة، سيخوض منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي مباراتين وديتين في أستراليا، على أن يبدأ بعدهما تنفيذ خطة إقامة المزيد من المباريات داخل البلاد.

شمالي شرقي البرازيل في صدارة الخيارات

ويركز الاتحاد البرازيلي على منح مدن شمالي شرقي البلاد فرصة أكبر لاستضافة مباريات المنتخب، مستفيدًا من وجود عدد من الملاعب الكبرى التي سبق أن احتضنت بطولات عالمية.

ويتصدر القائمة ملعب الحاكم بلاسيدو كاستيلو، المعروف باسم "أرينا كاستيلاو" في مدينة فورتاليزا، والذي يتسع لنحو 64 ألف متفرج، واستضاف 6 مباريات في كأس العالم 2014.

كما يبرز ملعب "أرينا داس دوناس" في مدينة ناتال، الذي شُيد خصيصًا لبطولة كأس العالم 2014، ويتسع لأكثر من 41 ألف متفرج، واحتضن 4 مباريات في تلك النسخة.

أما الخيار الثالث فهو ملعب "إيلا دو ريتيرو" بمدينة ريسيفي، الذي يتسع لنحو 35 ألف متفرج، ويُعد الملعب التاريخي لنادي سبورت ريسيفي، كما سبق أن استضاف مباريات في كأس العالم 1950.

ويأمل الاتحاد البرازيلي أن تسهم هذه الخطة في تعزيز ارتباط المنتخب بجماهيره داخل مختلف مناطق البلاد، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين لمتابعة منتخبهم على أرضه بصورة أكبر، في إطار مشروع إعادة البناء الذي انطلق بعد نهاية مشوار البرازيل في كأس العالم 2026.