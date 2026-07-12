مصر تستهدف استضافة أمم أفريقيا 2028 بعد إنجازات مونديال 2026

أكد حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم يدرسون التقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة أمم أفريقيا التي ستقام 2028.

وفي تصريحات لإذاعة راديو "ميغا إف إم المصرية"، قال حمادة الشربيني: "نفكر جديًا في تنظيم أمم أفريقيا 2028، ندرس الأمر بقوة مع الجهات المعنية والقيادة السياسية التي لديها حرص شديد على توفير كافة السبل لإنجاح الرياضة".

وأضاف: "مصر قادرة على تنظيم أي بطولة سواء أمم أفريقيا أو حتى كأس العالم وكأس العالم للصالات، ولكن ملف تنظيم أمم أفريقيا 2028 على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي".

وأوضح: "خلال اجتماعنا في اتحاد الكرة، كنا حريصين بشأن التحدث عن إمكانية تنظيم كأس أمم أفريقيا 2028 ونحن قادرون ولدينا البنية التحتية المميزة لاستضافة البطولة".

يذكر أن مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا 5 مرات سابقة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، علمًا بأن المنتخب المصري هو أكثر منتخب تتويجا بلقب البطولة حيث توج باللقب 7 مرات.

والثلاثاء الماضي، ودع منتخب مصر مونديال 2026 بخسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة (2-3) ضمن منافسات دور الـ16، وذلك في أول ظهور لمنتخب مصر في الأدوار الإقصائية بتاريخ مشاركته في كأس العالم.

وبعد المشاركة المشرفة لمنتخب الفراعنة في المونديال، أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية.

ويتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر منذ أوائل فبراير/شباط 2024 وقاد منتخب بلاده للتأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 بدون هزيمة.

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وفي كأس الأمم الماضية التي نظمت بالمغرب، حصل المنتخب المصري على المركز الرابع بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نيجيريا في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.